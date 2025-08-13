호우 피해 지원,1211명 사랑의열매에 기탁

[헤럴드경제=함영훈 기자] 사랑의열매 사회복지공동모금회의 상급 정부부처인 보건복지부 임직원 1211명이 호우피해 지원을 위해 자발적으로 모은 성금 1900만 원을 사랑의열매에 기탁했다.

이번 성금은 기록적인 집중호우로 피해를 입은 경기·충남·전남·경남 등 피해 지역의 조속한 복구와 이재민들의 일상 회복을 위해 사용될 예정이다.

보건복지부 이스란 제1차관은 12일 전달식에서 “갑작스러운 집중호우로 큰 피해를 입은 이웃들에게 조금이나마 힘이 되길 바라는 마음으로 임직원들이 한마음으로 성금을 모았다”며 “앞으로도 보건복지부는 국민의 안전과 생활을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

사랑의열매 김병준 회장은 “집중호우로 피해를 입은 이웃을 위해 성금을 모아주신 보건복지부 임직원 여러분께 깊이 감사드린다”며 “기탁해주신 성금은 피해지역 주민들이 하루빨리 일상을 회복할 수 있도록 신속하고 투명하게 지원하겠다”고 밝혔다.

한편, 사랑의열매는 호우 피해 발생 직후부터 즉각적인 모금과 배분을 진행해왔다. 5억 원의 긴급지원을 통해 경기·충남·전남·경남 등 피해지역에 복구 활동 급간식, 이동지원, 장비 및 필수물품 등을 전달했다.

2025년 집중호우 피해 지원을 위한 특별모금은 오는 31일까지 진행되며, 기부는 사랑의열매 홈페이지 내 특별모금 전용계좌 또는 온라인 모금함(네이버 해피빈, 카카오 같이가치, 체리)을 통해 참여할 수 있다. 기부 관련 상담은 나눔콜센터에서 가능하다.