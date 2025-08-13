성수3지구 실거래 급등락 특수관계인간 거래 가능성 정부, ‘편법증여’ 감시 나서

[헤럴드경제=윤성현·홍승희 기자] 서울 성동구 성수동 성수전략정비구역에서 최근 한 달 만에 직전 거래가격에서 12억원 급락한 아파트 거래가 성사돼 시장의 이목이 쏠리고 있다. 이번 거래를 두고 전문가들 사이에선 ‘급매성 거래’ 또는 ‘특수관계인 간 거래’ 가능성이 제기된다. 전방위적인 대출규제로 주택가격 안정을 꾀하고 있는 정부는 이상거래에 대한 강도높은 감시체계를 가동하겠다는 방침이다.

13일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 지난달 24일 성수전략정비구역 제3지구 내 청구강변아파트 84㎡(이하 전용면적)가 23억원(6층)에 거래됐다. 이 단지는 현재 재개발 사업이 진행 중이며 토지거래허가구역에 포함돼 있어 계약 체결 후 실거래 신고까지 한 달 이상 소요된다. 이 때문에 해당 거래는 6월 27일 시행된 대출규제 이전에 계약이 체결된 것으로 추정된다.

관심을 끄는 건 거래 가격의 추세다. 해당 아파트 단지 같은 평형은 지난 6월 27일 직전 거래(직거래 제외)에서 12억원 비싼 35억원(10층)에 손바뀜됐다. 이 거래는 같은 평형이 25억원(3월 15일)에 거래된 지 약 3개월만에 나온 계약이었다. 4개월만에 가격이 ‘25억원→35억원→23억원’을 오가며 급등락세를 보인 것이다.

인근 공인중개업소 관계자들은 한달 만에 12억원으로 급란한 데 대해 “이해하기 어렵다”고 입을 모았다. 35억으로 급등했던 때는 투기 수요가 몰렸던 때이긴 하지만, 이를 감안해도 현재 인근 시세와 격차가 크기 때문이다.

성수동 A공인중개사 대표는 “6월 같은 단지 59㎡가 27억2000만원에 거래됐는데, 더 큰 평형대가 얼마 지나지 않아 23억원에 팔린 건 납득하기 힘들다”며 “가족 간 증여성 거래 가능성이 높다”고 주장했다.

또다른 현지 B공인중개사무소 대표도 “성수2지구 내에 위치한 한신한강아파트와 강변현대아파트도 최근 실거래는 없지만 84㎡의 호가는 30억원이 훌쩍 넘었다”면서 ‘이상거래’를 의심했다. 실제 인근 성수4지구 강변임광아파트 전용 84㎡도 3월 4일 23억원 거래된 후 7월 13일에는 30억원에 거래되기도 했다.

업계에서는 편법 증여의 가능성도 제기한다. 국세청의 감시망을 피해 매물을 시세보다 싼 가격에 사들이고, 그 과정에서 자금을 부모 등 특수관계인에서 빌린 것처럼 꾸미는 전형적인 ‘부채 사후관리’ 방식의 편법 증여라는 것이다.

법원 등기부등본에 따르면 이번 거래의 매수인은 직전 소유주의 채권자였다. 채권자가 해당 아파트를 매수하고 지난 1일 등기 이전이 완료 됨에 따라 가지고 있던 20억원 근저당권설정등기를 포함해 기존에 설정돼 있던 다른 10억5360만원의 근저당권설정등기까지 함께 말소됐다. 소유주와 채권자간의 특수관계가 의심되는 대목이다.

정부는 이주비대출도 대상에 포함한 강력한 대출규제를 시행한 가운데 이처럼 서울 알짜 정비사업지에서 나오는 이상거래에 대해 철저한 조사를 진행하겠다는 방침이다. 주택시장에 흘러가는 현금을 막기 위해 칼을 꺼내든 만큼, 편법적인 투기수요를 사전에 차단하겠다는 것이다.

국토부 부동산소비자보호기획단 관계자는 “6월과 7월 거래분은 아직 조사 전 단계”라며 “직전 거래가와 현저히 차이가 나는 건은 이상 거래 징후로 보고 조사 대상에 포함시킬 수 있다”고 전했다. 이어 “특히 등기부등본상 채무 관계가 사실로 확인될 경우 조사 착수 가능성이 높다”고 말했다.