국내외 숙소·교통·레저 등 결제 가능 서비스 출시 기념 포인트 추가 지급 프로모션

[헤럴드경제=권제인 기자] 놀유니버스가 선불 충전 간편결제 서비스 ‘NOL 머니’를 선보인다고 13일 밝혔다.

‘NOL 머니’는 NOL 플랫폼 내에서 복잡한 결제 인증 절차 없이 은행 계좌를 연결해 충전부터 결제까지 이용 가능한 선불형 간편결제 서비스다. 국내·해외숙소를 비롯해 교통, 레저 등 다양한 여가 카테고리에서 폭넓게 사용할 수 있다. 특히 NOL 머니로 결제 시 결제액의 1.5%를 NOL 포인트로 제공해 고객 편의와 혜택을 동시에 고려했다.

NOL은 신규 서비스 출시를 기념해 다채로운 프로모션을 진행한다. 먼저, 오는 19일부터 11월 말까지 NOL 머니로 결제하면 0.5%의 포인트를 추가로 지급해 기존 1.5%에 더해 총 2%의 적립 혜택을 선착순 제공한다.

또한, 올해 말까지 NOL 머니로 첫 결제 시 선착순으로 1000 NOL 포인트를 추가 증정한다. 이외에도 신한은행, 우리은행, 하나은행, NH농협은행 등 제휴 은행사 계좌를 처음 등록하면, 조건에 따라 최대 2만4000원 상당의 NOL 포인트를 지급한다. NOL 포인트는 NOL·NOL 인터파크·트리플 플랫폼 내에서 현금처럼 자유롭게 사용 가능하다.

이찬희 놀유니버스 숙박레저 최고제품책임자는 “마지막 결제 단계가 혜택의 시작이 될 수 있도록 고객 중심의 간편결제 환경을 구축하고자 ‘NOL 머니’를 론칭하게 됐다”며 “앞으로도 여가 소비 전반에서 더 쉽고 합리적인 결제 환경을 제공할 수 있도록 서비스 고도화에 힘쓸 계획”이라고 말했다.