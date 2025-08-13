성동구, 8월 29일과 30일 서울숲 야외무대서 버스킹, 마술쇼 등 가족이 함께 즐기는 사전공연과 함께 ‘사랑의 하츄핑’ ‘플로우’ 상영... 8월 15일 광복절 너른 잔디밭 살곶이 체육공원에서 ‘2025 성동 별빛시네마’ 행사

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)가 도심 속 대표 휴식 공간인 서울숲 야외무대에서 이달 29일과 30일 ‘제10회 서울숲 힐링영화제’를 개최한다.

첫날인 29일에는 2024년 개봉작 ‘사랑의 하츄핑’이, 이튿날에는 2025년 개봉작 ‘플로우’가 상영된다. 영화 상영에 앞서 오후 6시부터는 온 가족이 함께 즐길 수 있는 버스킹 공연과 마술쇼 등 다채로운 사전 행사가 열려 관객들에게 한 여름밤의 특별한 추억을 선사할 예정이다.

2014년 처음 시작되어 올해 열 번째를 맞이하는 ‘서울숲 힐링영화제’는 누구나 무료로 참여할 수 있는 성동구의 대표적인 여름 문화행사로 지난해는 총 1,600여 명이 참여했다.

매년 지역 주민과 서울숲 방문객들에게 많은 사랑을 받아온 만큼 구는 올해도 잔디에 앉아 편하게 관람할 수 있도록 자유로운 분위기를 조성, 돗자리 대여 등(4인당 1개) 편의를 제공할 방침이다.

아울러, 오는 8월 15일 광복절 오후 8시에는 지난해 새롭게 단장한 살곶이 체육공원 축구장에서 ‘2025 성동 별빛시네마’가 열린다. 이날은 온 가족이 함께 즐길 수 있는 영화 ‘쿵푸팬더4’가 상영될 예정이다.

정원오 성동구청장은 “이번 영화제를 비롯해 준비한 다양한 공연과 프로그램들이 무더운 여름을 보내는 주민들에게 잠시나마 즐거움과 위로가 되길 바란다”며 “앞으로도 가족, 친구, 이웃과 함께 어울릴 수 있는 문화행사와 볼거리, 즐길 거리가 가득한 성동구를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.