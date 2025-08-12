7월부터 8월까지 총 4회 진행 민원담당 공무원의 고충 듣고 공감·격려하는 시간 가져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구는 12일 오후 2시 구청 르네상스홀에서 ‘장인홍 구로구청장과 민원담당 공무원이 함께하는 소통 간담회’ 3회차를 진행했다.

소통 간담회는 구민과 최접점에서 마주하는 민원담당 공무원들의 애로사항을 청취해, 업무 환경을 개선하고 민원서비스 만족도를 높이기 위해 마련됐다.

간담회에서는 민원 처리 과정에서의 어려움, 민원인 응대 시 발생하는 갈등 상황 대처법, 근무 환경 개선 방안 등을 허심탄회하게 나눴다.

이날 간담회에 참석한 한 직원은 “민원인 응대 시 겪었던 경험담을 동료들과 공유하고, 기관 차원의 지원 방안에 대해 논의할 수 있어서 유익했다”고 전했다.

장인홍 구로구청장은 “민원 응대 현장에서 묵묵히 역할을 다해주는 여러분께 감사드리며, 앞으로도 민원담당 공무원들이 자긍심을 갖고 일할 수 있도록 지속적으로 고충에 귀기울이고 근무환경 개선에 힘쓰겠다”고 말했다.