[헤럴드경제=한지숙 기자] ‘서울 신세계백화점 본점, 경기도 하남 스타필드, 경기 용인 신세계백화점, 경기 성남 게임회사, 광주 롯데백화점, 서울 올림픽 체조경기장…’

지난 5일부터 최근 일주일 사이 폭발물을 설치했다는 허위 글이 지목한 장소들이다. 이러한 협박이 전국에서 7건이 쏟아져 경찰 행정력 낭비 논란이 커진 가운데 전문가는 허위 협박을 하는 심리는 ‘관심을 받고 존재감을 확인하려는 비뚤어진 욕구’ 때문이라는 진단을 내렸다.

오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수는 12일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 최근 제주도에서 검거된 중학생이 ‘사람들 반응을 보고 싶어서’ 허위 글을 올렸다고 진술한 것을 두고 매슬로의 인간 욕구 5단계를 들어 설명했다.

오 교수는 “3단계 소속의 욕구로 관심을 받으려는 게 있는데, 다른 사람들과의 관계를 유지하고 남으로부터 관심도 받고 싶은 욕구”라며 “그 다음 4단계가 존경의 욕구인데, 이 욕구가 좀 낮은 단계가 있고 높은 단계가 있다. 즉 높은 단계는 스스로 자존감을 찾는 것인데, 낮은 단계의 존경은 남들로부터 관심을 받고 싶어하는 거”라고 설명했다.

이어 “전화 한 통으로 세상이 막 뒤집어진다든지, 뉴스에 보도된다든가 하는 그런 것들을 보고 자기의 어떤 존재감을 확인하는 비뚤어진 욕구가 같이 결부된 것”이라고 해석했다.

그러면서 “근본적으로 모든 범죄들이 열등감, 현실에 대한 불만, 소위 인정 욕구 이런 것들이 상당히 기저에 깔려 있을 가능성이 크다”고 덧붙였다.

오 교수는 폭발물을 협박 도구로 삼은 데 대해 “사람을 가리지 않고 공포감을 주는 특징이 있다”며 “불특정 다수가 피해자가 될 수 있기 때문에 두려움, 공포가 전염되는 면에서 효과가 큰 것”이라고 봤다.

그는 “일종의 비뚤어진 관종병이라고 보면 되느냐”는 진행자의 말에 “그렇게 볼 수 있다”고 했다.

올 3월부터 지난달까지 공중 협박 범죄 72건 가운데 검거된 이의 절반이 ‘2030’ 세대였다는 지적에 대해선 “20~30대가 지금까지 드러난 것 중 50% 정도를 차지한다면, 실제로 이 세대들이 최근 들어 현실에 대한 어떤 불만이라든가 인정을 받지 못하는 그런 상황에서, ‘뭔가 이 세상에 내가 파문을 던지고 싶다’ 그런 욕구들로 해석할 수 있다”고 했다.

오 교수는 “검거율이 실제 50% 정도 밖에 되지 않는다”며 “2명 중 1명은 ‘그런 행위를 했는데도 불구하고 아직 안 잡혔다’ 이런 생각을 하고 있을 것이며, 그들이 반복해서 그런 행동을 할 가능성이 상당히 크다”고 우려했다.

해결 방안과 관련해선 “제일 중요한 건 조속한 검거”라고 강조했다. 그는 “경찰 입장에서는 신고를 받고 장난전화일 것 같다고 해서 출동을 안 할 수는 없다”며 “신고가 한 번 들어오면 관할 경찰서는 적어도 하루이틀 업무가 거의 마비된다”고도 했다.

오 교수는 “이런 일이 벌어진다 하더라도 사법부에서 하는 건 솜방망이 처벌”이라며 “검거되면 사법부에서 이런 행위에 대해 굉장히 강력하게 처벌해야 되겠다는 의지가 좀금 약하지 않은 가 한다”고 했다.

이어 “불특정 다수를 대상으로 한 공중 협박죄의 경우 5년 이하의 징역 2000만원 이하의 벌금, 상습범의 경우 7년 6개월 이하의 징역 3000만원 이하의 벌금인데, 법의 효과가 아직까지 제대로 미치지 못하고 있다”면서 “전화 한 번 잘못 걸면 1000만원, 2000만원씩 내야하고, 언론에서도 그 결과를 보도해야한다”라고 말했다.