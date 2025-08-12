[헤럴드경제=김광우 기자] “그대로 추락하는 줄 알았다”

순식간에 아수라장으로 변한 비행기 안. 금방이라도 추락할 듯 기체를 뒤흔드는 ‘난기류’가 휩쓸고 지나간 모습이다.

비행 중 난기류를 만나는 건 비교적 흔한 일이다. 그리고 대다수 난기류는 기체 흔들림을 유발할 뿐, 대형 사고로 이어질 확률은 적다.

하지만 이 또한 과거의 얘기. 기후변화로 인해 난기류 발생의 빈도와 강도가 빠른 속도로 증가하고 있다.

전 세계적인 기온 상승 등 기후변화가 지속될수록, 난기류로 인한 사고 피해 가능성 또한 커질 수밖에 없다는 얘기다.

지난달 31일(현지시간) 미국에서 네덜란드로 향하던 여객기가 난기류를 만나 25명이 부상을 입는 사고가 발생했다. 당시 승객들은 심한 난기류로 인해 갑작스럽게 위아래로 요동쳤고, 일부 승무원과 승객들이 천장으로 솟구쳐 머리를 부딪혔다고 증언했다.

미국 기상 데이터에 따르면 해당 비행기가 지나던 지역에 악천후가 나타났고, 비행 고도와 비슷한 높이로 비구름이 형성됐다. 비구름 안에서 뜨거운 공기와 차가운 공기가 부딪치며 난기류가 형성됐고, 이를 피하지 못해 사고가 발생한 것.

이처럼 비행기가 난기류에 휘말리는 것은 흔한 일이다. 미국에서만 연평균 6만5000건에 달하는 중증도 난기류 사고가 보고되고 있다.

최근엔 난기류 사고 우려까지 점차 커지고 있다. 비행기가 난기류에 휩쓸리는 사례가 늘어난 데다, 강도도 거세지고 있기 때문. 실제 지역을 막론하고 난기류 발생 건수는 점차 증가 추세를 나타내고 있다.

11개 국적 항공사가 국토교통부에 보고한 자료에 따르면 2024년 한국 항공사의 난기류 보고 건수는 2만7896건으로 2023년(2만575건)과 비교해 7321건 증가한 것으로 나타났다. 1년 만에 난기류 발생 건수가 35.6%가량 급증한 셈.

이는 단순 비행 건수 증가로 인한 착시가 아니다. 항공편 1편당 난기류 발생 건수는 2024년 0.044건으로 2023년(0.052건)과 비교해 증가세를 보였다. 이는 2019년(0.027건)과 비교해 두배가량 늘어난 수치다.

한국 항공사들에서만 일어나는 사례도 아니다. 영국 레딩 대학 연구에 따르면 1979년부터 2020년까지 북대서양 상공에서만 난기류 발생이 55%가량 증가한 것으로 분석됐다. 아울러 유럽, 중동, 남대서양 등 여타 상공에서도 장기적인 증가 추세를 보였다.

전 지구적인 난기류 증가의 원인은 ‘기후변화’. 난기류는 통상 땅에서 대기 위쪽으로 올라오는 뜨거운 공기와 기존의 차가운 공기가 부딪쳤을 때 형성된다. 두 공기의 흐름이 만나는 곳에서 소용돌이(난기류)가 생기고, 여기를 지나가는 비행기는 심한 흔들림을 겪게 된다.

이 상황에서 지표면이 더 뜨거워질 경우, 공기는 더욱 빠르게 솟구친다. 위쪽의 차가운 공기와 충돌이 더 강해진다는 것. 결국 충돌로 생기는 소용돌이(난기류)의 강도가 세지고 범위도 넓어진다. 비행기가 강한 난기류를 마주할 확률이 늘어나는 데다, 지속 시간도 길어질 수밖에 없다는 것.

특히 극단적인 계절 변화로 인해, 봄철의 난기류 위험성이 커지고 있다. 겨우내 축적된 찬 공기에 따뜻한 공기가 유입되는 시기이기 때문. 실제 국제민간항공기구(ICAO)가 올해 발표한 보고서에 따르면 2020년부터 2024년까지 발생한 난기류 중 봄철(4~6월) 발생 비중은 43.8%로 절반에 달했다.

이같은 난기류 증가 추세는 앞으로도 지속될 전망이다. 전 세계적인 탄소 배출이 지속되고 있는 가운데, 곳곳에서 기록적 폭염이 나타나는 등 기온 상승세가 이어지고 있기 때문이다. 일각에서는 난기류 발생이 기존의 2배 이상 증가할 것이라는 예측을 내놓고 있다.

영국 레딩대 교수팀 분석에 따르면 향후 탄소 농도가 2배 증가할 경우, 2100년까지 난기류 강도가 최대 40% 강화될 것으로 예측됐다. 아울러 중등도 이상 난기류 발생 빈도가 최대 170%까지 증가할 것으로 전망됐다. 난기류 지속 시간도 평균 10분에서 20~30분으로 늘어날 것으로 보인다.

특히 한반도 주변 상공의 경우 이러한 난기류 위험성이 더 클 것으로 보인다. 김정훈 서울대 지구과학부 교수 공동 연구팀은 지난 2023년 난기류 발생 빈도를 예측한 연구 결과를 발표했다. 여기에 따르면 우리나라에서 일본을 거쳐 미국으로 가는 비행기 경로의 난기류 증가 추세가 뚜렷하게 나타났다.

김 교수는 “북반구 상위권 비행 고도에서의 CAT(맑은 하늘에서 발생하는 난기류) 잠재력이 통계적으로 유의하게 증가했다”며 “중장기적으로 항공 부문 온실가스 배출 저감 정책과 함께 CAT 대응 대책을 통합해 수립해야 한다”고 설명했다.