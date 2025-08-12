[헤럴드경제=김보영 기자] 원룸 주차장의 차량에서 스스로 목숨을 끊으려고 번개탄에 불을 피웠다가 건물에 불이 옮겨붙어 입주민을 사망케 한 30대 여성이 1심에서 금고형을 선고받았다.

12일 전주지법 형사6단독(김현지 판사)은 중실화 및 중과실치사상 혐의로 기소된 강모(30)씨에게 금고 7년 6개월을 선고했다. 금고형은 징역형과 같이 교정시설에 수용해 신체의 자유를 제한하지만, 노역을 강제하지는 않는 형벌이다.

김 판사는 “당시 피고인은 차에서 번개탄에 불을 붙이고 그 사진을 남자친구에게 보냈다”면서 “그럴 시간에 불을 끄려고 했다면 이렇게까지 되진 않았을 것”이라고 일갈했다.

이어 “피고인의 범행으로 몸에 불이 붙은 피해자는 상상할 수 없는 고통을 겪다가 끝내 숨졌다”며 “유족과 건물주가 엄벌을 탄원하고 있고 피해 복구가 이뤄지지 않은 점을 고려할 때 엄중한 처벌이 불가피하다”고 밝혔다.

강씨는 지난 4월 29일 낮 12시 40분께 전주시 완산구 효자동의 한 원룸에 불을 내 40대 주민 A씨를 숨지게 한 혐의로 기소됐다.

강씨가 타고 있던 원룸 주차장의 차량에서 시작된 이 불은 주변 차량 8대와 원룸 건물 등을 태워 1억1000만원 상당의 피해를 냈다. A씨 외에 다른 입주민들도 연기를 들이마셨으나 추가 인명피해로 이어지지는 않았다.

경찰 조사에서 강씨는 “차 안에서 스스로 목숨을 끊으려고 했다”고 범행 동기를 진술했다.