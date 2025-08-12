민관 비즈니스 포럼…양국 기관·기업 간 MOU·주제발표

[헤럴드경제=배문숙 기자]한·베트남 정상회담을 계기로 양국 기업·기관들이 산업, 에너지 등 분야에서 협력을 확대하는 내용의 양해각서(MOU)를 52건 체결했다.

산업통상자원부는 12일 서울 중구 롯데호텔에서 또 럼 베트남 당 서기장과 김민석 국무총리를 비롯한 양국 정부·기관·기업인 500여명이 참석한 가운데 ‘한·베트남 비즈니스 포럼’을 개최했다고 밝혔다.

이날 포럼에서는 양국 기관·기업 간에 산업 협력, 에너지, 식품, 관광 등 다양한 분야에서 협력 확대를 약속하는 MOU가 52건 체결됐다.

특히 산업 협력 분야에서는 조선, 항공, 인공지능(AI), 금융, 항만 물류 등 전통 제조업에서 미래 산업에 이르기까지 총 28건의 MOU가 맺어졌다.

에너지 분야에서는 청정에너지, 전력망 안정화 등과 관련한 총 11건의 MOU가 체결됐으며 고속철도 관련 분야에서 3건, 식품·관광 등 분야에서 10건의 MOU가 체결됐다.

한국·베트남 6개 기업은 디지털, 첨단산업, 에너지 등 세부 주제에 대해 발표하며 협력을 모색했다.

산업부는 양국 민간 기업 간 협력이 차질 없이 이행돼 성과를 낼 수 있도록 산업·자유무역협정(FTA) 공동위원회 등 경제협력 플랫폼을 바탕으로 면밀히 지원할 계획이라고 밝혔다.

앞서 이재명 대통령은 지난 11일 용산 대통령실에서 한국을 국빈 방문한 또 럼 베트남 공산당 서기장과 정상회담을 하고 “한국과 베트남은 올해 FTA 10주년을 맞아 2030년까지 교역 규모 1500억 달러 목표를 달성하기 위한 노력을 강화하기로 했다”고 밝혔다.