차명 제공 의혹 보좌관 등 8명 조사 마쳐

차명 주식거래 의혹을 받는 더불어민주당 이춘석 의원이 5일 국회 본회의에 출석해 방송법 개정안에 대한 기표를 한 뒤 투표함으로 이동하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=이영기 기자] 이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹을 수사하는 경찰이 계좌를 빌려준 보좌관을 먼저 불러 조사했다. 이 의혹이 불거진지 불과 일주일여 만에 사무실 등 8곳을 압수수색하고 핵심 수사 대상자까지 조사한 것이다.

서울경찰청 금융범죄수사대 전담수사팀은 11일 압수영장을 집행한 이후 고발된 보좌관 및 의원실 관계자 등 8명을 포함해 18명을 조사했다고 12일 밝혔다. 수사팀은 이춘석 의원에 대한 소환 조사를 남겨두고 있다.

또 수사팀은 압수수색을 통해 확보한 압수물 및 차명 주식거래 의혹과 관련된 증권계좌 분석 등 전방위로 수사 속도를 높이고 있다.

특히 이 의원이 사용한 차명을 제공한 보좌관 차모 씨에 대한 소환 조사는 전날 오후 7시 시작해 이날 오전 1시께 마친 것으로 알려졌다.

서울경찰청 금융범죄수사대 전담수사팀 관계자들이 지난 11일 주식 차명거래 혐의를 받는 이춘석 의원의 국회 사무실 압수수색을 마친 뒤 압수품을 들고 의원실을 나서고 있다. [연합]
앞서 수사팀은 지난 11일 오전 서울 여의도 국회의원회관 이 의원 사무실에서 압수수색을 집행했다. 이 의원과 보좌관 차씨의 PC 등을 확보하는 작업에 착수했다.

지난 9일에는 이 의원의 지역구인 전북 익산 지역 사무실과 자택을 비롯해 8곳에 대한 압수수색을 마쳤다.

이 의원은 보좌관 명의의 주식계좌로 주식을 거래했다는 의혹을 받고 있다. 지난 4일 오후 이 의원이 국회 본회의장에서 휴대전화로 주식 거래 내역을 확인하는 모습이 포착됐다. 당시 이 의원이 보던 휴대전화 화면의 계좌주가 이 의원의 보좌진으로 알려지며 논란에 휩싸였다.

이에 서울경찰청은 금융범죄수사대장을 팀장으로 하고 변호사와 회계사 등 법률·자금추적 전문인력을 포함한 총 25명의 전담팀을 편성해 수사하고 있다.


