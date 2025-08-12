[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 남동구가 전국 최초로 유아부터 성인까지 전 생애주기를 아우르는 맞춤형 장애인 재활서비스를 운영한다.

12일 남동구에 따르면 이 사업은 교육기관과 연계해 장애 예방과 관리, 재활 전문인력 양성까지 보건소 재활사업의 영역을 대폭 확장한 것이 특징이다.

구는 유치원생과 초등학생을 대상으로 ‘후천적 손상 예방 교실’을 운영해 사고 위험이 큰 아동의 후천적 장애 발생률을 낮추는 데 기여하고 있다.

국립재활원의 전문 강사가 직접 교육하는 이 프로그램은 지난 2023년 시작했으며 매년 20개교, 500여 명의 학생이 참여하고 있다.

또 중·고등학교에 재학 중인 장애 청소년을 위해 ‘청소년 그룹재활교실’을 운영, 학교에서 제공하기 어려운 인지기능 향상 재활프로그램을 제공한다.

지난 2018년 전국 최초로 시작된 이 프로그램은 현재 6개교에서 꾸준히 운영 중이다.

성인 장애인을 위해서는 건강관리 욕구에 맞춰 경기형 스포츠를 놀이형으로 변형한 ‘뉴스포츠 교실’을 신규 사업으로 운영한다.

생활체육과 사회적 교류 활성화를 돕는 목적으로, 장애인 체육회 소속 체육지도자가 참여해 매주 1회씩 운영한다.

구는 보건소 재활사업의 영역을 ‘장애 예방 및 관리’에서 ‘재활 전문인력 양성’까지 확대하기 위해 최근 가천대학교 운동재활학과와 업무협약을 체결했다.

협약에 따라 가천대 학생들은 보건소 재활사업에 직접 참여해 자신의 전공과 관련된 실무 역량을 키울 수 있다.

보건소는 학생들의 도움을 받아 중증 장애인을 위한 재활프로그램을 추진할 수 있게 됐다.