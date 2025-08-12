백두대간 중간 거대고원 한강·낙동강 발원 서 있기만 해도 시원한 운탄고도·도롱이못 병방치 초고속 짚라인 타고 “아디오스, 여름”

도계역과 통리역을 잇는 철도 구간에서는 호주 멜버른 퍼핑빌리, 노르웨이 베르겐 플롬 산악열차 부럽지 않은 관광 기차 4종 세트를 만날 수 있다.

“통리고개 송애재는 자물쇠고개인가/ 돈 벌러 들어왔다가 오도가도 못하네.” 폐광 전 강원 삼척시·영월군·태백시·정선군 광부들이 애창하던 ‘광부 아리랑’의 통리(현 강원 태백시 통동)는 탄전지대 진입 통로였다. 희망을 향해 목숨 걸고 일하던 광부들의 애환이 통리에서 시작됐다.

태백시와 강원 동해시는 과거에는 읍이 다섯 개나 됐던 삼척군(현 삼척시)이었다.

1960~1970년대 대한민국 산업의 유일한 에너지원인 석탄 채굴 작업이 매일같이 벌어지던 이곳엔 목숨값까지 받는 고연봉의 ‘약속의 땅’이었다. 덕분에 사람이 몰려들면서 인구가 35만명까지 늘어 전국 7위를 기록하기도 했다. ‘강아지도 1만원짜리 지폐를 물고 다녔다’는 말의 원조는 ‘떼돈 월급’ 받던 바로 이곳이다.

스위치백·인클라인·션샤인 관광열차…

중심 탄전 지대인 정선군·태백시·영월군에서 조금 벗어난 삼척시 도계읍까지 석탄 채굴 현장이었는데, 도계역(해발 245m)과 통리역(해발 680m)은 표고차가 커서 기차가 다니기 어려웠다. 그래서 지금도 이곳의 명물로 유명한 인클라인과 스위치백이 이곳에서 탄생했다.

드라마 ‘태양의 후예’ 촬영지였던 태백시 통동 태양의후예공원 근처에서 왼쪽 길로 가면 기차문화 테마파크 하이원 추추파크, 오른쪽으로 가면 미인폭포를 만난다. 추추파크의 ‘Z코스’ 스위치백 열차 승·하차장과 미인폭포는 통리협곡을 사이에 두고 마주 본다.

스위치백은 갑자기 높아진 고도에 기차가 다니도록 하기 위해 지그재그 갈지(之)자로 놓은 철로다. 도계역을 출발해 완만한 경사로 서행하던 기차가 나한정역에서 갑자기 역행해 흥전역에 갔다가 다시 심포역쪽으로 순행하는데, 이 시스템이 바로 스위치백이다. 심포리역~통리역 구간에는 순행하는 ‘S라인 철로’가 놓였다.

2012년 도계역~동백산역 사이 솔안터널이 뚫리면서 이 스위치백 일대는 관광열차와 테마파크로 변신한다.

레트로 감성이 물씬 풍기는 디젤 기관차와 주홍색 스위치백 객차는 광부들과 대도시 유학길에 오른 탄광촌·영동지방 학생의 ‘꿈’을 실어나르던 열차다. 호주 퍼핑빌리 증기열차 여행, 노르웨이 플롬 산악전기열차 관광보다 더 진한 감동을 주는 이유도 바로 여기에 있다.

수려한 풍경을 감상하는 것이 전부가 아니다. 목숨 걸고 석탄을 캐 아이들을 대학에 보내고, 집안을 일으킨 광부들의 애환과 희망을 품고 있다. 이들 덕에 자연스럽게 대한민국 경제도 살아났다. 스위치백 열차의 차창에는 ‘모든 날, 모든 순간, 오늘처럼만’이라고 적혀있다. 콧날이 시큰해진다. 대합실, 가족게임장, 지능개발 에듀테인먼트 시설이 있는 스위치백 관광열차 운행을 마치면 흥전삭도마을에서 다양한 체험을 하며, 기관사처럼 운전하는 모습을 인증샷으로 남길 수 있다.

스위치백 시스템 이전에는 1963년까지 객차·화차를 쇠줄로 끌어올리는 인클라인 철도가 있었는데, 요즘은 유럽형 후니쿨라 형태로 체험할 수 있다. 추추파크 레일바이크는 드라마 ‘미스터션샤인’ 마지막회 촬영지를 거쳐가기에 드라마 주인공이 된 감흥을 주고, 의자만 한 크기의 객차 위에 올라타고 달리는 미니트레인은 소설 ‘걸리버 여행기’ 속에 들어온 기분이다. 이곳 글램핑장에 야영하면서 다시 자연인이 된다.

산도 좋고 물도 좋아…한강·낙동강 발원지

백두산에서 출발해 동해와 평행으로 달리며 경동지괴 지형을 빚어낸 백두대간은 정선·태백에 이르러 지리산과 영남 알프스 방향, 두 갈래로 나뉜다. 갈라지기 전에 꽤나 주저했는지, 분기점인 이곳에 제주도 4분의 3 크기의 거대 고원을 만들고, 수많은 계곡과 봉우리를 빚어낸다. 고원 초입이 통리, 아랫마을이 도계(도계읍)였던 것이다.

정선·태백 고원 지역은 평지가 해발 700m이고 석탄 운반로였던 운탄고도 중 가장 높은 곳은 1500m이다. 여름에 서 있기만 해도 서늘함을 느낀다. 무더위와 이별을 고하는 곳이다.

산 좋은 곳은 강도 좋다. 수억 년 전 고생대에 형성된 이 백두대간 고원은 눈과 비를 머무르게 했다가 자연 필터링으로 청정 옥수를 만들어 고원 아래로 내려보낸다. 한강(검룡소)·낙동강(황지)의 발원지가 여기다. 삼척시를 거쳐 동해시로 가는 오십천도 검룡소와 가까운 삼수령에서 출발했다.

2018 평창 동계올림픽 스키 종목 대회가 열린 정선군 가리왕산(1562m) 동쪽 아우라지는 송천과 골지천을 아우르며 조양강이 되고, 한강의 공식 발원지인 태백시 검룡소를 떠난 지장천과 합류한 뒤, 병방치에 이르러 동강이 된다. 다시 단종이 갇혀 있던 영월군 청령포 근처에서 서강과 합류해 비로소 ‘한강’이라는 이름을 갖게 된다.

일확천금의 순우리말 ‘떼돈’은 정선군에서 유래됐다. 정선군과 가까운 삼척시와 경북 울진군·봉화군에는 금강송 군락지가 많다. 금강송은 서울의 궁궐, 양반집, 사찰 전각 등을 짓는 핵심 자재였다. 이 귀한 나무의 운반은 뗏목이 담당했다. 아우라지가 그 출발지였다.

‘떼돈’ 벌던 여행 루트엔 ‘초고속 짚라인’

뗏목 일꾼. 즉 ‘뗏꾼’들은 한강 지류·본류의 ‘S라인’ 물길을 따라 조심조심 이 금강송을 운반하는데, 임무를 완수하면 기와집 한 채 지을 품삯을 벌었다. 이 품삯이 바로, 뗏목 운반비인 떼돈이다.

뗏목의 출발지 아우라지는 슬픈 전설을 품고 있다. 결혼자금을 마련하려고 뗏목을 탔던 예비신랑이 험한 여울을 지나다 변을 당했고, 소식을 들은 정혼녀도 아우라지에 몸을 던졌다. 그 뒤 이 일대에서 사고가 잦자, 군민들은 영혼을 달래기 위해 처녀상을 세웠다고 한다.

매주 토요일 오후 2시 정선아리랑센터에선 뮤지컬 ‘뗏꾼’ 공연이 펼쳐진다. 폐광 지역 부활을 도모하고 있는 강원랜드는 ‘뗏꾼’ 입장권 소지자에게 리조트 이용 때 다양한 혜택을 주고 있다.

동강의 초입인 병방치 스카이워크에서 깎아지른 절벽 아래를 굽어보면, ‘U’자와 ‘S’자의 물길이 당시 뗏꾼들에게는 위험천만해 보인다.

지금은 금강송 운반 뗏목이 없으니, 그저 수려한 한반도 지형 풍경을 감상하고, 높이 325.5m(해발 680m), 길이 1.1㎞인 국내 최고속 집라인(최고 시속 120㎞)의 짜릿함을 즐긴다. 최근 케이블 채널 MBC에브리원 예능 ‘어서와 한국은 처음이지?’에 소개되며 국제적 명성도 얻었다.

최근 이곳은 ‘하늘꽃 마을’이 생기면서 더 수려해졌다. 뗏목 물길을 형상화한 하늘꽃 광장(7800㎡), 족욕장이 포함된 병방산군립공원 안내센터(280㎡), 스카이워크와 모평문화공원을 연결하는 천상의 산책로 등을 두었고, 야간 조명을 밝혔다.

석탄 운반길, 이젠 ‘글로벌 트래킹길’로

백두대간의 물은 태백시 구문소(강원고생대 국가지질공원), 삼척기 오십천·덕풍계곡, 정선군과 영월군의 동강·서강으로 이어지고, 아는 사람만 아는 ‘비밀 물놀이터’인 도사곡휴양림·캠핑장·미인폭포를 빚어낸다.

하이원 워터월드의 파도풀 포세이돈 웨이브에도 백두대간의 물이 유입된다. 산꼭대기에서 치는 파도 놀이는 색다른 즐거움을 선사한다. 하이원리조트에서는 물대포 파티, 요가·명상, 산상 바비큐 축제도 진행 중이다.

해가 지면 ‘하이원 불꽃 쇼’가 그랜드호텔 잔디광장에서 화려하게 펼쳐진다. 오는 15일에는 광복절 80주년 기념 드론 불꽃 쇼도 열린다.

하이원 하늘길은 석탄을 실어 나르던 운탄고도였다. 운탄고도는 하늘길을 포함해 정선군~태백시~삼척시를 잇는 9개 코스 173㎞의 관광 트레킹 루트가 됐다. 완주에 8박 9일 걸린다. 스페인 세브리로 또는 사리아에서 출발하는 산티아고 순례길보다도 길다.

‘제1회 운탄고도 트레킹 페스티벌’ 국제대회도 오는 10월 말 강원랜드 주최로 열린다. 해발 1340m 하이원탑에서 출발, 가족들이 광부의 안전을 빌던 도롱이연못까지 가는 ‘소원의 길’을 내외국인이 함께 순례한다.

민둥산의 억새도, 백두대간 단풍도 곧 제철에 접어든다. 올해 늦여름과 가을, 정선군과 태백군을 잇는 고원으로 가면 마음은 떼돈을 번 기분일 듯 하다.

정선=함영훈 기자