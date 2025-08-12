교환권까지 결제수단으로 연동

이제 ‘카카오톡 선물하기’로 받은 모바일 교환권을 카카오페이에서도 쓸 수 있다. 카카오페이는 가능한 모든 결제 수단과 시중의 혜택을 연동해 오프라인 매장 어디서든 고민 없이 카카오페이만 열면 가장 큰 혜택과 함께 결제할 수 있는 생태계를 만든다는 구상이다.

카카오페이는 결제 화면에서 ‘카카오톡 선물하기’로 받은 오프라인 매장 교환권을 확인하고 사용할 수 있는 기능을 도입했다고 12일 밝혔다. 선물 받은 교환권을 찾거나 추가 금액을 결제하기 위한 단계를 줄여 ‘선물하기’를 더 편리하게 이용할 수 있게 한 것이다. 이에 기존 결제수단과 640여개 브랜드의 선물하기 교환권을 활용한 간편한 결제는 물론 굿딜, 꼬.꼬.페 등 카카오페이의 간판 할인 프로그램과 카카오페이포인트 적립, 각종 멤버십 자동 적립 등 다채로운 혜택을 카카오페이 애플리케이션(앱) 하나로 앱 전환 없이 누릴 수 있다.

새로운 기능은 최신 버전의 카카오페이 앱과 카카오톡 내 카카오페이 홈에서 결제탭 전면의 선물함이나 결제창 하단 결제수단 중 ‘카카오톡 받은 선물’을 선택해 쓸 수 있다. 최초 개인정보 제공 동의 절차만 거치면 된다.

카카오페이 결제처가 아니더라도 사용할 수 있고 카카오페이 결제처라면 추가 금액도 앱 전환 없이 결제할 수 있다. 카카오페이 측은 “결제수단과 혜택을 가르는 경계를 허물며 가장 편리하고 널리 쓰이는 오프라인 결제 서비스로 진화해 나갈 것”이라고 전했다. 유혜림 기자