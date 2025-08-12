- 산림청, 산불 피해지 복원·연구·교육과 함께 국립울진산림생태원 조성

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청은 경북도 울진군 덕구리 및 상당리 일원에 총 47.6헥타르(ha)의 산림을 ‘국립울진생태숲’으로 지정했다고 12일 밝혔다.

이번에 지정된 국립울진생태숲은 국가가 직접 지정하고 관리하는 최초의 생태숲이며, 생물다양성이 높은 산림을 보전하는 동시에 대형산불로 인해 훼손된 숲의 복원과 생물다양성 회복을 위한 연구, 교육, 체험 등의 목적을 갖고 있다는 점에서 의미가 크다. 지난 2022년 울진지역 산불피해지 중 약 71%는 자연복원하고 있다.

그동안 생태숲은 산림청장 또는 지방자체단체의 장이 산림생태계의 안정과 산림 생물다양성의 유지·증진 및 연구‧교육, 탐방‧체험 등의 목적을 위해 필요한 산림을 지정해 왔다. 또한 현재까지 지정된 경상북도 10개소, 전라남도 9개소, 경상남도 9개소 등의 순으로 총 49개소의 생태숲 모두 지방자치단체에서 관리하고 있다.

아울러 산림청은 국립울진생태숲 지정과 연계해 최초로 국립울진산림생태원 조성사업을 추진 중이다. 해당 사업은 산림청이 관리 주체로 지난해 기본계획을 마무리하고 현재 기본 및 실시설계를 추진 중으로 오는 2027년까지 조성을 완료할 예정이다.

또한, 국립울진산림생태원은 향후 울진 지역 산림생태계 보전과 함께 경상북도 지역 산불 피해지를 중심으로 산림 복원 사업에 대한 연구, 모니터링은 물론 전시, 체험, 교육 등의 역할을 수행할 계획이다.

산림청 박영환 수목원조성사업단장은 “산불로 훼손된 산림의 복원 전 과정을 모니터링하고 연구와 교육 등을 강화할 수 있는 시스템이 구축될 것으로 기대한다”며, “각계 전문가와 지역 주민 등의 의견을 최대한 반영해 성과를 높일 계획이다”고 밝혔다.