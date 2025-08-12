HS효성, 베트남에 대규모 생산기지 구축…“한베 협력 확대 기대”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 방한 일정 중인 또 럼 베트남 공산당 서기장이 조현상 HS효성 부회장의 적극적인 추천으로 연세대 명예정치학 박사 학위를 수여받은 것으로 알려졌다.

12일 HS효성에 따르면 또 럼 서기장의 베트남 경제 개방 및 외국인 투자 유치 성과를 언급하며 연세대학교 측에 명예박사 학위 수여를 요청했다. 조 부회장은 추천서에서 “또 럼 서기장께서 보여주신 일관된 정치적 안정성과 개혁, 개방 정책은 베트남이 글로벌 공급망의 핵심 허브로 도약하는 데 지대한 역할을 했다”고 강조했다. 조 부회장은 연세대 교육학과 90학번이다.

HS효성은 20년 전부터 호찌민, 동나미, 꽝남 등 베트남 현지에 대규모 생산기지를 구축해왔다. 조 부회장 역시 한-베트남 경제협력위원회 위원장, APEC 기업인자문위원회(ABAC) 의장 등을 맡으며 베트남과의 협력에 기여해왔다.

지난해 7월에는 판 민 찐 총리와 만나 HS효성과의 사업 협력에 대해 논의했다. 올해 7월에는 APEC 기업인자문위원회 의장으로 르엉 끄엉 베트남 국가 주석을 베트남 하이퐁에서 만나 APEC 정상회담 초청장을 전달했다.

조 부회장은 “한-베 양국 협력이 더욱 강화되고 교육과 경제, 문화 등 다양한 분야로 확대되기를 기대한다”고 밝혔다.