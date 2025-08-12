개인별 근무 스케줄 따라 최대 4일 연휴 택배기사들 “의미있는 재충전 기회로 여겨” 응답자 70% “가족여행 갈 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] CJ대한통운은 소속 택배기사 1751명을 대상으로 8월 6~7일 이틀간 진행한 ‘택배쉬는날’ 관련 설문조사 결과를 12일 발표했다.

설문조사에 따르면 택배쉬는날 가장 선호하는 활동으로 ▷가족여행(70.1%)이 1위를 기록했다. 이어 ▷다른 계획 없이 푹 쉬기(17.6%) ▷자녀와의 외출(8.7%) ▷고향 방문(3.6%) 순으로 나타났다.

휴무일을 앞둔 기대감에 대한 질문에서는 ▷일에서 벗어나 여유를 느낄 수 있을 것 같다(50.9%) ▷몸과 마음을 재충전할 수 있을 것 같다(26.3%)는 응답이 다수를 차지했다.

택배쉬는날과 같이 ‘예측 가능한 휴무’ 제도의 장점으로는 74.6%가 ‘가족과의 시간을 미리 계획할 수 있어서’라고 답해, 가족과 함께 여름휴가를 보낼 수 있는 보장된 휴식일에 대해 큰 만족감을 갖고 있는 것으로 드러났다. 또 택배쉬는날 도입 이후 가장 큰 변화로는 ▷가족과의 시간을 지킬 수 있게 된 점(47.6%) ▷택배기사의 휴식권을 존중받는 점(31.5%)이 꼽혔다.

CJ대한통운의 근무환경에 대한 만족도를 묻는 질문에서는 ▷자동화 설비 및 시스템을 통한 작업 강도 경감’(37%) ▷장기 근무가 가능한 환경(27.6%) ▷예측 가능한 휴식 제도(22.9%) ▷안정적인 수입과 복지제도(12.5%) 순으로 나타났다.

CJ대한통운 관계자는 “이번 설문을 통해 ‘택배쉬는날’이 가족과의 유대와 정서적 만족도를 강화시켜 주는 등 택배기사의 삶을 질적으로 변화시키는 중요한 계기가 되고 있음이 확인됐다”고 말했다.

이어 “택배기사의 안전과 휴식권 보장이 중요하다는 점에 공감하며 다양한 방식으로 ‘택배쉬는날’에 동참하고 응원해 주시는 이커머스 고객사와 소비자들께 감사드린다”고 덧붙였다.

한편, ‘택배쉬는날’은 지난 2020년 정부와 물류업계가 협의를 통해 모든 택배기사들이 배송을 멈추고 휴식할 수 있도록 만든 업계 표준 휴무제도다. CJ대한통운의 경우 올해 8월 14~15일을 택배쉬는날로 지정, 개인별 근무 스케줄에 따라 주말인 16~17일을 더하면 최대 4일의 연휴를 즐길 수 있다.