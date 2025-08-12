[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성자산운용이 주주환원 확대와 실적 성장이 기대되는 금융주에 집중 투자하는 ‘KODEX 금융고배당TOP10’ 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 12일 밝혔다.

해당 ETF는 금융지주사, 은행, 증권사 등 고배당 성향이 뚜렷한 금융주 가운데 엄격한 재무 요건을 통과한 10개 종목에 선별적으로 투자한다.

편입 종목들은 주가순자산비율(PBR)이 1배 미만인 종목들로만 구성돼 있어, 정부의 기업가치 제고(밸류업) 정책에 따른 저평가 해소 기대감이 높다.

또 금융고배당TOP10 지수의 최근 5년 평균 배당수익률은 연 평균 6%이상을 기록하고 있어, 코스피 대비 3배이상의 높은 배당수익률을 기록하고 있다. 금융주는 배당소득 분리과세 정책의 대표적인 수혜주로서 분리과세 기준인 배당성향 40%까지 배당이 상승할 것으로 분석하고 있다.

KODEX 금융고배당TOP10은 지난해 12월 상장돼 큰 인기를 얻은 ‘KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜’과 동일한 포트폴리오를 가져가면서도, 커버드콜 전략을 제외해 주가 상승 시 수익을 온전히 따라갈 수 있도록 설계됐다.

실제로 기존 상품인 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 연초 이후 수익률 40.9%를 기록했다. 올해 들어 개인들이 2333억원을 순매수하며 금융주 투자에 대한 높은 수요를 입증했다. 이 상품은 안정적인 수익과 높은 배당을 추구하는 투자자들에게 큰 호응을 얻었다.

KODEX 금융고배당TOP10은 월중 배당을 하는 ETF로서 매월 15일 기준으로 배당금을 지급한다. 기존 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 등 월말배당을 지급하는 ETF와 같이 투자한다면 월 2회의 배당을 수취할 수 있게 된다.

이대환 삼성자산운용 매니저는 “금융주의 역대급 실적과 함께 상법개정, 분리과세 등 정책적인 요인들까지 더해져 금융주가 고배당 투자의 대표주가 됐다”며 “금융주 중에서도 엄격한 선별 기준을 통과한 10종목에 KODEX 금융고배당TOP10으로 투자 가능하다”라고 말했다.