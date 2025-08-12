[헤럴드경제 = 김상수 기자] 셀트리온 자가면역질환 치료제와 항암제가 유럽 주요 5개국(EU5) 중 하나인 이탈리아에서 수주 성과를 지속하며 영향력을 확대하고 있다.

12일 셀트리온에 따르면, 셀트리온의 이탈리아 법인은 올해 초 4개 주정부에서 개최된 입찰에 참여해 자가면역질환 치료제 스테키마(성분명 우스테키누맙)를 수주했고, 이번에 베네토와 트렌티노 알토아디제, 사르데냐 지역에서 추가 낙찰에 성공했다. 상반기에만 7개 주에서 성과를 거뒀으며, 해당 지역에 내년 5월까지 제품을 공급할 예정이다.

셀트리온 대표 자가면역질환 치료제인 램시마 제품군(IV∙SC)도 이탈리아에서 수주를 이어가는 중이다. 움브리아주에서 열린 인플릭시맙 입찰에서 램시마가 낙찰됐고, 풀리아 지역에선 램시마SC가 재계약에 성공했다. 이탈리아에서 유일하게 공급이 이뤄지지 않았던 사르데냐주에서도 최근 인플릭시맙 피하주사제형 단독 입찰이 신설됐다.

의약품 시장 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면, 올해 1분기 기준으로 이탈리아 내 두 램시마 제품군 합산 점유율은 66%를 기록한 것으로 나타났다.

아달리무맙 성분 자가면역질환 치료제 유플라이마도 이탈리아에서 성과를 거두는 중이다. 유플라이마는 현재 라치오와 움브리아주에서 판매 중이다. 향후 2~3년에 걸쳐 공급이 이뤄질 예정이다. 경쟁 제품 대비 3년 늦은 후발주자로 출시됐지만, 52%의 점유율을 기록해 절반이 넘는 처방 실적을 기록하고 있다.

셀트리온의 또 다른 주요 제품군인 항암제도 선전 중이다. 트룩시마(성분명 리툭시맙)와 베그젤마(성분명 베바시주맙)는 각각 라치오주와 움브리아주 입찰에서 낙찰돼 올 상반기부터 공급이 이뤄지고 있다. 이러한 입찰 성과를 바탕으로 트룩시마는 29%, 베그젤마가 30%, 유방암 및 위암 치료제 허쥬마(성분명 트라스투주맙)도 29%의 점유율을 나타내는 등 출시된 항암제 3종 모두 처방 상위 그룹에 속한 상태다.

유원식 셀트리온 이탈리아 법인장은 “유럽 주요 제약 시장인 이탈리아에서 현지 주요 의료업계관계자들의 높은 신뢰를 바탕으로 셀트리온 자가면역질환 치료제와 항암제가 잇따라 수주에 성공하며 영향력 강화를 지속하고 있다”며 “하반기에도 신규 제품 출시와 수주 성과를 이어가면서 회사 전 제품의 처방 확대 및 실적 성장을 이어가겠다”고 말했다.