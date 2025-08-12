18일부터 운행 시간 조정, 정류소 3곳 추가…주민 접근성·이용 편의성 높여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)는 전국 최초로 운영 중인 ‘자율주행 마을버스(동작 A01)’를 더 많은 주민이 편리하게 이용할 수 있도록 운행시스템을 업그레이드한다고 밝혔다.

앞서 구는 지난 6월 30일 숭실대에서 개통식을 열고 ‘동작 A01’ 운행을 시작했다.

2대의 차량이 교차로 각 7회씩, 숭실대 중문부터 중앙대 후문까지 왕복으로 달리며 약 한 달간 1000여 명의 승객을 안전하게 수송했다.

구에 따르면 오는 18일부터 이용객의 접근성을 높이기 위해 ▲운행 시간 ▲정류소 ▲운행 회차를 확대·변경할 예정이다.

먼저, 승객 수요를 고려해 운행 시간을 평일 오전 10시~오후 4시 30분에서 오전 7시 30분~오후 2시 30분으로 변경한다. 오전 11시 30분부터 오후 1시까지는 중식 및 휴식을 위해 운행이 잠시 중단된다.

기존 상·하행 총 8개였던 정류소는 11개로 확대한다. 상행에 ▲상도1동주민센터,상도3차래미안(20245) ▲상도3차삼성래미안후문(20243), 하행에 ▲상도SH빌아파트상도팰리스후문(20242)이 추가된다.

운행 회차는 각 7회차(2대, 총 14회)로 동일하나, 달라진 운행 시간에 맞춰 ▲1회차(07:30~08:10) ▲2회차(08:20~09:00) ▲3회차(09:10~09:50) ▲4회차(10:00~10:40) ▲5회차(10:50~11:30) ▲6회차(13:00~13:40) ▲7회차(13:50~14:30)로 조정한다.

구는 이번 운행 변경을 통해 자율주행 마을버스가 구민들에게 한층 더 친근하고 실용적인 교통수단으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

박일하 동작구청장은 “구민들이 자율주행 마을버스를 통해 미래 교통을 일상에서 경험하길 바란다”며 “앞으로도 주민 편의를 최우선에 두고 차별화된 교통서비스를 지속적으로 발굴·확대해 나가겠다”고 말했다.