선별률 18.7%포인트 상승 58.1% 달성…처리 효율성 크게 향상 외부 위탁 의존도 줄이고 작업자 안전환경까지 개선

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)가 재활용선별장 운영을 민간업체에 맡긴 후 선별률과 처리량이 대폭 개선되는 성과를 거뒀다.

기존에 시설관리공단에서 운영하던 선별장은 전문성 부족으로 선별률이 낮고, 운영비용 부담이 계속 늘어나는 문제가 있었다.

이를 개선하기 위해 구는 올해 4월부터 민간 전문업체에 재활용선별장 운영을 맡겼다.

그 결과 올해 4월에서 7월까지 평균 재활용 선별률은 58.1%를 기록해, 전년 평균인 39.4% 대비 약 18.7%P나 크게 올랐다.

처리량도 눈에 띄게 늘었다. 지난해 월평균 1679톤에 그쳤던 처리량이 올해 같은 기간(4~7월) 월평균 2133톤으로 454톤 증가했다.

선별장에서 직접 처리되는 비율 또한 기존 75.4%에서 91.7%로 16.3%P 상승해 외부 위탁처리 의존도를 크게 줄였다.

작업 환경도 크게 개선됐다. 이전에는 좁은 공간에 재활용품이 오래 쌓여 있어 근로 환경과 안전성에 문제가 있었지만, 개선 후 작업 여건과 안전성이 크게 향상됐다.

구는 선별장 운영의 최적 방안을 마련하기 위해 지난해 연구용역을 실시한 후 공개입찰을 통해 업체를 선정했다. 이후 올해 4월부터 민간업체가 운영을 시작했다.

진교훈 구청장은 “민간대행 전환을 통해 전문성을 강화하고 작업 환경을 개선했을 뿐 아니라, 재활용 효율성까지 크게 높일 수 있었다”며 “앞으로 주민과 환경을 위한 지속 가능한 자원순환 구조를 만들어나가겠다”고 했다.