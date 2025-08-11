[헤럴드경제=김진 기자] 주진우 국민의힘 의원은 11일 이재명 정부의 첫 광복절 특별사면과 관련해 “이번 사면은 이 정부의 허니문 기간이 끝났다는 종료 선언”이라고 비판했다.

주 의원은 이날 자신의 페이스북에 게시한 ‘역대급 정치인 사면, 정치인 특권의식 드러난 것’이란 제목의 글에서 “이재명 재판 중지, 조국 입시비리 사면, 강선우 보좌진 갑질을 관통하는 것은 특권 의식”이라며 이같이 말했다.

주 의원은 “우리 헌법은 특권층을 인정하지 않는다”며 “이번 특혜 사면으로 정치인은 법을 어겨도 끄떡없다는 잘못된 선례가 남았다”고 지적했다.

그러면서 “조국 전 대표가 ‘이재명 대통령 몫’이 아니라 ‘야당 몫’이라고 우긴다”며 “씨알도 안 먹힐 얘기다. 그만큼 불공정 이슈를 건드린다는 점을 의식한 것”이라고 했다.

이어 “내로남불, 불공정 정부의 시작을 알리는 신호탄”이라며 “‘국민 주권 정부’가 아니라 ‘지들 특권 정부’로 불러야 한다”고 덧붙였다.

한편 8·15 광복절을 앞두고 발표된 이재명 정부의 첫 특별사면은 조국·최강욱 전 의원을 포함해 총 83만6687명이 대상이다. 일반형사범 1920명, 정치인 및 주요 공직자 27명, 경제인 16명, 노조원·노점상·농민 184명 등이다.

정치권에선 조 전 의원의 아내인 정경심 전 동양대 교수와 윤미향 전 의원, 조희연 전 서울시 교육감 등도 사면 대상에 포함됐다. 야권에서는 홍문종·정찬민 전 의원 등이 이름을 올렸다.