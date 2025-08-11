푸틴, 신냉전 구도 유지·국제사회 고립 해소 등 다목적 전문가 “러시아 경제 약화됐지만 전쟁 지속엔 충분” 회담 배제된 젤렌스키 “우크라 없는 협상은 죽은 결정”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오는 15일 미국 알래스카에서 정상회담을 여는 가운데, 3년 6개월째 이어지고 있는 러시아와 우크라이나전쟁이 종전으로 이어질지 관심이 쏠린다.

국제정세 전문가들은 이번 미러 정상회담이 “푸틴 대통령에게 손해 볼 것이 없는 판”이라고 입을 모은다. 전쟁 종결보다는 ‘신(新)냉전’ 구도와 러시아의 영향권 재편이라는 장기적인 외교전략 속에 국제사회에서 러시아의 고립을 해소할 수 있는 기회로 활용하고 있다는 분석이다.

과거 역사 반복되나…푸틴의 ‘신냉전’ 구상과 영향권 재편 야심

영국 파이낸셜타임스(FT)는 11일(현지시간) 전문가를 인용해 “푸틴 대통령은 이번 회담에서 우크라이나와의 전쟁을 축소할 의사가 없으며 오히려 ‘신냉전 구도’를 원한다”고 분석했다.

모스크바 정치분석가 안드레이 콜레스니코프는 FT에 “러시아가 전선 동결 가능성이 크고, 냉전 시기처럼 장기 대치가 종전보다 현실적”이라며 “푸틴은 트럼프·시진핑과 세계를 영향권으로 나누는 ‘신얄타’와 냉전을 원한다. 스탈린의 영광을 재현하려 한다”고 평가했다.

회담 장소가 알래스카라는 점도 눈길을 끈다. 알래스카는 1867년 러시아가 미국에 720만달러에 매각한 땅이다. FT는 “푸틴이 점령하지 못한 우크라이나 영토 일부를 넘기게 하려는 ‘세기의 영토 거래’가 이뤄질 무대”라고 평가했다.

트럼프 대통령은 오는 15일 푸틴 대통령과 만나 러시아-우크라이나 전쟁 종식을 위한 협상을 시도하겠다고 밝히면서, 앞서 양국 간 평화협정에 “영토 일부 교환” 가능성을 언급했다. 미국이 러시아와 함께 우크라이나에 영토 영구 양도를 압박할 수 있다는 신호를 보낸 것이다.

전문가들은 이번 회담을 2차 세계대전 직후 얄타 회담과 비교한다. 당시 미국·영국·소련은 독일 분할 점령, 한반도와 동유럽의 운명을 결정했다. 그보다 앞선 1938년 뮌헨 협정에서는 영국과 프랑스가 독일의 확장 야욕을 묵인하며 체코 수데텐 지역을 할양했다. 이번 알래스카 회담은 전쟁 당사국이 빠진채 강대국간 ‘담판외교’가 다시 부활한 사례라는 것이다.

미국 싱크탱크 애틀랜틱카운슬은 이번 회담을 두고 “2차 세계대전 당시 미국·소련·영국이 동유럽·한반도의 운명을 정한 1945년 얄타 회담의 냄새를 풍긴다”고 진단했다.

우크라이나 패싱·요구사항도 그대로

실제 이번 회담에서 배제된 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 입장은 곤혹스럽다. 미국은 러시아에 ‘푸틴-젤렌스키 단독 회담’ 또는 ‘젤렌스키 참여 3자 회담’을 제안했지만, 푸틴은 이를 거부해 사실상 ‘우크라이나 패싱’을 관철했다.

젤렌스키 대통령은 “우크라이나 없는 평화 협상은 죽은 결정”이라며 강하게 반발했다. 그는 지난 9일 소셜미디어(SNS)를 통해 “우크라이나 영토 문제에 대한 답은 우크라이나 헌법에 있고, 누구도 이를 벗어날 수 없다”며 “우리 땅을 점령자에게 내어줌으로써 그들의 침략 행위를 보상해주지 않을 것”이라고 말했다.

푸틴은 지난해 6월 연설에서 제시했던 요구사항이 그대로라고 거듭 밝혔다. 그는 ▷우크라이나의 나토 가입 포기 ▷비핵 지위 유지 ▷‘비무장화’와 ‘비나치화(젤렌스키 퇴진)’ ▷부분 점령 중인 4개 지역(도네츠크·루한스크·헤르손·자포리자)에서의 완전 철군 등을 요구하고 있다. 특히 헤르손·자포리자에 대해선 러시아의 크림반도 접근권을 보장하는 ‘토지 사용권’을 요구한다.

우크라이나 정치분석가 볼로디미르 페센코는 이를 “우크라이나가 절대 수용할 수 없는 협상 함정”이라며 “푸틴은 이를 거부하면 전쟁 종결 의지가 없다고 (우크라이나를) 비난하려 할 것”이라고 했다.

한편, 러시아는 경제적으로 전년 대비 에너지 수익이 20% 감소하고 유가 하락, 미국 관세 압박까지 겹쳤지만, 푸틴이 전쟁을 중단할 정도의 타격은 아니라는 분석이 나온다. 야니스 클루게 독일국제정치안보연구소 연구원은 “러시아 경제는 최근 3년 중 가장 약하지만, 푸틴의 입장을 바꿀 만큼 심각하지는 않다”고 분석했다.

오히려 이번 회담은 트럼프 행정부의 추가 제재를 늦추고 전쟁 장기화에 필요한 시간을 벌 수 있는 기회라는 평가가 우세하다. 월스트리트저널(WSJ)은 “유럽은 러시아가 실질적으로 전투를 중단하지 않는 구조에 우려를 나타냈다”며 “미국의 새로운 제재를 피하기 위한 전략일 수 있다”고 전했다. 트럼프 대통령은 휴전에 동의하지 않는 러시아를 향해, 러시아와 교역하는 국가에 2차 관세를 부과하겠다고 경고해왔다.