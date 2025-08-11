“매출액 대비 재고·설비투자 비율 낮고 비용 대비 투자 수익률 높은 곳 집중” 국내선 해외 매출 비중 높은 현대건설·한국항공우주·효성중공업 관심 권고

[헤럴드경제=경예은 기자] 미국의 관세 압박으로 국내외 증시 불확실성이 큰 상황에서 수익성과 미국 관세 면제를 기준으로 투자하는 ‘투 트랙’ 전략이 해법으로 제시됐다. 투자 효율이 높은 기업과 관세 부담에서 자유로운 기업에 대한 선별적 투자가 필요하다는 분석이다.

이재만 하나증권 연구원은 11일 보고서에서 “스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수 내 가격전가력이 높은 기업군은 최근 주가도 강세를 보이고 있다”며 이 같이 밝혔다.

블룸버그와 하나증권 자료에 따르면 메타, 오라클, 팔란티어, 코카콜라, 필립모리스 등은 지난달 25일 대비 각각 7.9%, 2%, 17.7%, 1.7%, 5.8% 등의 주가 수익률을 기록했다. 이 연구원은 “기업 투자가 인공지능(AI) 산업 중심으로 진행됐고 소프트웨어와 발전설비에 연결된 유틸리티에 집중된 탓에 2024년에는 투자가 늘어나도 기업 매출은 정체됐다”고 분석했다. S&P500 매출액과 전년 동기 대비 자본지출 증가율 간의 상관관계가 약해진 것이다.

현재 S&P500 지수 내에서 어닝서프라이즈를 주도하는 헬스케어, 테크, 산업재의 주가도 전분기 대비 각각 1.6%, 0.8%, 0.7% 하락했다. 이익 증가 기저효과가 사라지고 개별품목 관세 부과 영향에 따른 우려가 실적에 대한 신뢰 약화로 이어졌다는 게 이 연구원의 설명이다.

이에 따라 그는 매출액 대비 재고 및 설비투자액(CAPEX) 비율이 낮아 투자 필요성이 높고, 비용 대비 투자 수익률이 높은 기업에 주목할 것을 제안했다. 보고서에 따르면 ▷엔비디아 ▷애플 ▷넷플릭스 ▷팔란티어 ▷티모바일(T-Mobile US) ▷IBM ▷인튜이트 ▷우버 테크놀로지스 ▷퀄컴 ▷아리스타 네트웍스 ▷램리서치 ▷KLA ▷록히드 마틴 ▷제너럴 다이내믹스 등의 종목이 앞선 조건을 충족했다.

국내 투자 전략으로는 미국 기업 투자 확대의 수혜가 예상되는 산업재 업종 비중을 확대하는 방안이 제시됐다. 이 연구원은 “특히 해외 매출 비중이 높은 기업들이 유리하다”며 ▷현대건설 ▷한국항공우주 ▷효성중공업 ▷한화에어로스페이스 ▷삼성E&A ▷현대로펌 ▷삼성물산 ▷두산에너빌리티 ▷HD현대마린솔루션 ▷포스코인터내셔널 ▷두산밥캣 ▷HD현대중공업 등을 꼽았다.

아울러 “국내 기업 중 설비투자 규모가 크고 해외 매출 비중이 높은데 매출액 대비 재고 비율이 평균보다 낮아 투자를 검토할 가능성이 있는 기업은 미국을 선택할 수 있다”며 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 관심도 주문했다.