[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표는 11일 “불법 계엄은 중대한 잘못이지만, 국민의힘은 절대 위헌 정당이 될 수 없다”고 말했다.

한 전 대표는 이날 오후 광주 서구 홀리데이인 광주호텔에서 열린 김화진 국민의힘 전남도당 위원장 취임식에 참석해 “불법 계엄 당시 더불어민주당보다 국민의힘 상당수 국회의원, 보좌진들이 더 적극적으로 이를 막아냈기 때문이다”며 “대한민국 보수 정치는 공포에 빠져있다. 진짜 보수의 정신, 국민의힘의 정신으로 돌아가야 공포가 더 커지기 전 극복할 수 있다”고 밝혔다.

이어 “우리 모두에게 계엄 사태는 어려운 시간이었다”며 “민주당의 잘못도 만만치 않았기 때문에 잘못 판단한 분들도 있을 수 있지만, 오판을 비난하거나 단죄하자는 것은 아니다”고 설명했다.

이어 “과오를 인정하고 바로 잡아야 하며, 함께 가면 길이 된다고 생각한다”며 “김화진 위원장과 전남도당, 전남도민들을 진심으로 응원한다”고 덧붙였다.

김 위원장의 취임식에는 국민의힘 대표 선거에 출마한 안철수 후보, 안태욱 광주시당위원장, 양향자 최고위원 후보, 주요 당직자들이 참석해 축하했다.