창경 80주년 새 제복 2가지 후보 ‘첫선’ 시민 품평회 결과 오는 18일 공개

[헤럴드경제=이영기 기자] “새 근무복 후보에 비둘기색이 없어서 좋네요” (복제 개선 사업 품평회 참석 시민)

11일 서울 서대문구 미근동 경찰청에서 열린 창경 80주년 경찰 복제개선 시민 품평회에 참석한 한 경찰관 가족은 이렇게 말했다. 그는 큰 특색 없는 근무복에 대해 “‘비둘기색’이라는 지적이 있어 불만을 갖고 있었다”며 “새 근무복의 색은 확 차별화된 것 같다”며 만족했다.

‘작업복이냐’는 혹평을 들었던 경찰의 새 근무복. 막상 실물을 접한 시민들은 호평을 아끼지 않았다. 그러면서도 각 근무복에 대한 세부적인 기능을 지적하는 목소리도 나왔다. 또 이날 자리에서는 ‘예비 경찰관’도 참석해 새로 선보일 바뀔 제복에 대한 기대감과 경찰이 되고 싶다는 의지를 다지기도 했다.

이날 서울 서대문구 미근동 경찰청에서 열린 창경 80주년 경찰 복제개선 시민 품평회에는 시민 150여명이 참여했다. 이날 품평회에서는 ▷외근경찰관용 점퍼류 5종 ▷지구대 경찰관 근무모 ▷교통경찰관 조끼 등을 공개했다. 경찰이 근무복을 개선하는 건 2015년 이후 10년 만이다.

공개된 외근 근무복은 ▷외근점퍼 ▷외근 롱점퍼 ▷외근 파카 ▷형광 롱점퍼 ▷형광 파카 ▷교통경찰용 형광조끼 ▷근무모 등이다.

이날 각 근무복들은 A안와 B안으로 추려져 공개됐다. 새 근무복 디자인을 맡은 국민대학교 컨소시엄팀의 박주희 국민대 교수는 “A안은 전통, 품위, 단정함 등을 강조한 ‘클래식’, B안은 역동성, 기동성, 입체적 설계에 집중한 ‘퍼포먼스’ 중심으로 디자인했다”고 설명했다.

A안은 필수 기능 강화에 초점을 맞췄다. 생활 방수, 내구성 강화 소재를 통해 안전성을 확보했다. 또 경찰 상징 워터마크 테이프와 프린트 등도 적극 도입했다. 색은 주로 검정색 계열이 주를 이뤘다.

B안은 인체 움직임을 고려한 디자인을 통해 기동성이 강화된 디자인으로 소개됐다. 빛을 반사해 시인성을 확보하는 ‘재귀반사’ 테이프와 마모가 쉬운 부분에 덧대 내구성을 높였다. B안은 주로 진청색 계열로 구성됐다.

이날 품평회에서는 A·B안 모두 호응을 얻었다. 품평회에 참석한 시민들은 저마다 이유로 선호하는 이유를 설명했다.

경기대 경찰행정학과에 재학 중인 이수민(24) 씨는 “어두운 색인 A안에 투표했는데 공권력의 권위가 더 사는 것 같고 기존 경찰복보다 훨씬 세련됐다”면서도 “눈에 잘 띄지 않을 것 같기도 해서 소재 등을 통해서 시인성을 키워야할 것 같다”고 설명했다.

이어 이씨는 “경찰행정학과 재학 중이지만 경찰이 되겠다는 목표가 불분명했는데 다시 의지가 생겼다”고 덧붙였다.

이날 품평회에서 경찰 가족이라고 밝힌 한 30대 남성은 “일단 비둘기색이 없어서 좋다”면서도 “사실 새 근무복을 도입할 필요성에 공감하기 어렵다. 현행 근무복과 조끼의 색이 달라서 지적하는 일선 경찰관들도 있는데 이번에도 크게 다르지 않은 것 같다”고 지적했다.

이날 유재성 경찰청장 직무대행은 “올해 10월이면 경찰 창설 80주년을 맞아 복제와 장비의 개선을 추진하고 있다”며 “개선 방향은 경찰관들의 원활한 현장 대응을 위해서 활동과 편의성을 높이는 방향으로, 경찰 제복은 가장 위험한 순간에 처음 떠오르는 이미지로 그만큼 믿음 가는 이미지가 돼야 한다”고 말했다.

이어 유 직무대행은 “오늘 참여 시민들이 선택한 시제품을 기본안으로 최종안을 만들고 경찰의 날에 공개할 예정”이라고 설명했다.

한편 이날 진행된 실물·온라인 품평회 결과는 오는 18일 공개된다. 경찰은 시민들의 선택을 받은 기본안을 토대로 디자인 보강과 시범 착용을 거쳐 오는 10월 21일 경찰의 날에 최종안을 선보일 예정이다.