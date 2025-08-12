이연희 더불어민주당 의원실 자료 분석 정책대출로 경기도 집사는 실수요자 30% 경기>인천>서울 순…서울 內 노원 ‘최다’

[헤럴드경제=홍승희·윤성현 기자] 신생아특례대출을 받은 차주의 셋 중 하나는 경기도에 ‘내 집 마련’을 하는 것으로 나타났다. 인천으로 확대하면 약 40%에 달했다. 반면 서울 도심 주택 거래가격이 전반적으로 급등하면서 서울에 집을 마련하는 비중은 채 10%도 되지 않았다. 정책대출에도 총부채원리금상환비율(DSR) 규제가 적용되면, 서울 외곽의 수도권 주택거래까지 타격을 입을 수 있다는 지적이 나온다.

신생아특례대출 내 집 마련, 경기도로 간다…서울 비중 10%도 안 돼

12일 헤럴드경제가 이연희 더불어민주당 의원실을 통해 제출받은 ‘신생아특례대출(디딤돌) 지역별 분포’에 따르면 지난 1~6월 해당 상품을 이용한 건수는 총 1만6208건이다. 대출 건수는 지난 1월 2459건에서 2월 3015건으로 급등하더니 ▷3월 2485건 ▷4월 2824건 ▷5월 2720건 ▷6월 2705건으로 2000건대를 유지했다.

이중 차주들이 주택을 가장 많이 매입한 지역은 경기도로, 그 비중이 29.8%(4834건)에 달하는 것으로 집계됐다. 그 다음으로 비중이 높은 곳은 인천시(8.7%)로 총 1412명에 해당했다. 경기와 인전 등 서울을 제외한 수도권에 내집마련을 하는 이의 비중이 40%에 달하는 것이다.

반면 서울에 집을 산 이들은 7.3%(1186명)로 10%가 채 되지 않았다. 신생아특례대출을 받을 수 있는 조건은 주택가격이 9억원으로 제한돼 있지만, 서울의 평균 아파트 매매가격은 지난 7월 처음 14억원을 돌파하는 등 서울 집값이 급등한 데 따른 것으로 풀이된다.

특히 서울 집값은 6억원 이상 주택담보대출(주담대)을 금지한 ‘6·27 대출규제’가 시행된 이후에도 1~5분위 전 구간의 매매가가 오르면서 사실상 지속적인 상승세를 보여왔다.

서울서 집 산 7%도 노원·구로 등 중저가 밀집지역 집중

서울 집값이 크게 오르면서, 신생아특례대출을 받은 이들은 서울 내에서도 ‘중저가 아파트’ 밀집 지역에 매수가 몰렸다. 신생아특례 차주들이 가장 많이 매수한 곳은 노원구로 131건을 기록했다. 그 다음은 비중이 높은 곳은 구로구로 113건이 등록됐다. 다음은 성북구(110건), 강서구(89건), 은평구(66건) 순이었다.

강남권에 집을 매입한 경우도 있었지만 그 수가 많지는 않았다. 신생아특례대출을 통해 강남구에 5명, 서초구에 7명이 집을 샀으며, 송파구에 주택을 매입한 이는 54명으로 집계됐다. 9억원 이하의 비아파트 등이 주요 거래 대상이었을 것으로 풀이된다.

지방에서도 꾸준히 거래가 이어졌다. 서울 다음으론 부산(6.88%)가 비중이 높았으며, 대구(6.64%), 경남(6.47%), 충남(4.52%) 등의 순이었다.

서울·경기 집값 다시 오르는데…DSR 강화되면 내 집 마련 더 멀어진다

이러한 상황에서 신생아특례대출과 같은 정책대출이 DSR 규제 대상에 포함되면, 서울 외곽에 집을 사서 해당 상품을 ‘주거사다리’로 활용하는 실수요자가 타격을 입을 수 있다는 지적이 나온다.

실제 한국부동산원이 발표한 8월 첫째 주(4일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과에 따르면 서울시 아파트 매매가는 0.14% 올라 상승폭이 전주 대비 확대됐다. 경기도 아파트값도 같은 기간 0.02% 올라 상승률이 직전 대비 소폭 증가했다. 6·27 규제가 시행된 지 6주차에 접어든 상황에서 다시 수도권의 집값이 상승 조짐을 보이는 것이다.

서울 외곽 지역의 주택 가격이 오르는 상황에서 DSR 규제 강화로 한도가 줄어들면 실수요자들의 주택 매입 여력이 더 떨어질 수밖에 없다.

김효선 NH농협은행 부동산수석위원은 “정책 대출의 취지는 서민들의 주거 안정을 제고하자는 것”이라며 “주담대 자체도 위험도가 높은 대출이 아닌데 그걸 제한하다 보면 현금 흐름이 원활하지 못한 경우에는 더 위험한 대출을 사용할 수도 있다”고 봤다.