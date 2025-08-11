주한유럽상공회의소 ‘인구위기 대응 간담회’ 축사서 밝혀

[헤럴드경제=이태형 기자]주형환 저출산고령사회위원회 부위원장(사진)은 11일 “세계적인 초저출생 위기 상황을 해결하기 위해 가족 친화 경영을 기업의 핵심 가치로 삼자”고 제안했다.

주 부위원장은 이날 주한유럽상공회의소 가족친화미래포럼이 주최한 ‘인구위기 대응 간담회’ 축사에서 “기업의 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 경영에서 사회적 책무(Social)를 가족(Family)으로 바꿔 EFG 경영을 추구하자”며 이같이 말했다.

주 부위원장은 “세계에서 가장 출산율이 낮은 10개 국가 중 5곳(홍콩·한국·싱가포르·대만·중국)이 동아시아 국가”라며 “동아시아의 경직된 직장 문화로 인해 육아휴직, 유연근무제, 난임 치료 휴가 등 일·가정 양립제도를 마음 놓고 쓰기 어려운 문화가 잔존하고 있다”고 말했다.

이어 “육아휴직부터 난임부부 휴가 지원까지 정부의 다양한 정책은 기업의 적극적인 참여 없이는 효과가 제한적일 수밖에 없다”며 “EFG 경영을 실천하는 기업에 법인세 감면과 같은 세제 인센티브를 제공하고 ESG 공시에 일·가정 양립 지표를 반영하는 등 제도적 장벽을 제거하겠다”고 덧붙었다.

그는 또 “대기업과 중소기업이 함께 운영하는 공동 직장어린이집과 같은 상생 모델을 확산해 대·중소기업 간 제도 이용에 격차가 발생하지 않도록 하겠다”고 밝혔다.