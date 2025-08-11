[헤럴드경제=정윤희 기자] 금융감독원은 11일 한국·베트남 정상회담 중 베트남 증권위원회(SSC, State Securities Commission)와 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 이날 행사에는 이세훈 금융감독원장 대항, 부 티 찬 푸엉 베트남 증권위원장 등이 참석했다.

이 자리에서 SSC는 자본시장 부문 감독경험 및 전문지식 공유, 인적교류를 더욱 강화하자고 제안했으며, 금감원은 이에 적극 호응했다.

이번 MOU는 양국 감독당국 간 자본시장 감독 경험 및 지식공유 등 연수 협력을 강화할 목적으로 신규 체결하게 됐다.

양 기관은 증권시장 규제·감독·운영 선진화 및 새로운 금융상품 개발 지원을 위한 경험을 공유하고, 실무급 직원 역량 강화를 위한 연수를 실시할 계획이다.

아울러 필요시 양국 자본시장에 대한 상호이해도를 제고하기 위한 세미나 및 컨퍼런스를 개최하는데 합의했다.

금감원은 국내 금융회사의 베트남 진출이 활발하고 견조한 실적을 거두고 있는 만큼 베트남 감독 당국과의 협력을 지속 강화해 국내 금융회사들의 현지진출 및 건전 경영을 적극 지원할 계획이다.