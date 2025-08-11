모바일 결제 넘어 신분증 등 통합 누적결제액 430조원…향후 AI 적용

삼성전자의 통합 디지털 지갑 서비스 ‘삼성월렛’(사진)이 가입자 1800만명을 돌파했다. 2015년 8월 첫선을 보인 이후 올해로 출시 10주년 만에 거둔 성과다. 삼성월렛은 모바일 결제를 넘어 ‘디지털 월렛 플랫폼’으로 진화하며 사용자의 일상을 연결하고 있다.

11일 삼성전자에 따르면 삼성월렛은 모바일 결제를 넘어 실물 지갑을 대체하는 ‘디지털 지갑’으로 자리 잡으며 빠른 성장을 기록하고 있다. 삼성월렛의 가입자 수는 2015년 160만명에서 올해 현재 1866만명으로 10년간 약 11배 증가했다.

대한민국 국민 중 3명 중 1명은 삼성월렛을 사용하고 있는 셈이며, 매일 1660만번의 삼성월렛이 실행되고 있다. 연간 결제 금액은 2016년 3조6000억원에서 지난해 88조6000원으로 약 24배 증가했다. 총 누적 결제금액은 약 430조원에 달한다.

삼성월렛은 단순한 모바일 결제 기능뿐만 아니라 ▷교통카드 ▷멤버십 ▷계좌 관리·이체 ▷항공권·티켓 ▷모바일 쿠폰 등 다양한 서비스를 통합 제공하고 있다. 실물 신분증과 동일한 행정적 효력을 가진 ▷모바일 주민증록증·운전면허증·국가보훈등록증 ▷모바일 학생증 ▷전자증명서 조회·제출 등 디지털 신원 확인 기능도 지원한다. 또한, 자동차 키(UWB·NFC 지원) 기능을 제공한다.

삼성월렛은 출시 당시 국내 모든 신용카드 가맹점 매장에서 마그네틱 리더기 방식(MST)의 단말기를 사용하고 있는 점을 고려, 가맹점이 추가 비용 발생없이 기존 결제 인프라를 활용할 수 있도록 MST 방식을 채택했다. 동시에 비접촉 기반 결제 방식인 근거리무선통신(NFC)까지도 채택해 국내외 활용도를 넓혔다.

삼성월렛은 글로벌 시장에서도 파트너사 협업을 통해 사용성을 넓혀가고 있다. 현재 삼성전자는 미국, 영국, 사우디아라비아, 브라질, 싱가포르 등 전 세계 61개국에서 갤럭시 사용자들에게 모바일 월렛 서비스를 제공하고 있다. 12개국 85개 도시에서는 신용카드만으로 지하철과 버스를 바로 이용할 수 있으며 전 세계 주요 통화에 대한 환전 신청·당일 수령 서비스도 제공된다. 앞으로 삼성전자는 삼성월렛을 통해 더욱 진화된 모바일 결제 생태계를 구축할 계획이다. AI 기술과의 결합을 통해 개인 맞춤형 서비스를 강화하고, 특히 온라인 결제 분야를 중심으로 고객 경험을 자동화, 지능화할 계획이다.

삼성전자는 삼성월렛 10주년을 기념해 다양한 프로모션을 마련했다. 먼저 카드사와 제휴를 통해 오는 31일까지 온라인 결제에 대한 캐시백 이벤트를 진행한다. 또 오는 24일까지는 삼성월렛 결제 시 경품 당첨 결과를 즉시 확인할 수 있는 이벤트를 진행한다. 더불어 다음달 10일까지 삼성월렛 10주년 기념 SNS(사회관계망서비스) 공유, 퀴즈 맞추기 이벤트 등을 통해 순금으로 제작된 신용카드 사이즈의 카드와 모바일 상품권 등 풍성한 혜택을 제공한다.

채원철 삼성전자 MX사업부 디지털월렛팀장(부사장)은 “삼성월렛은 10년간 끊임없는 혁신과 도전으로 한국을 넘어 전 세계 모바일 결제 시장을 혁신하며, 모바일 월렛 생태계의 새로운 기준을 제시해 왔다”며 “앞으로 다양한 기술을 기반으로 편의성과 고객 경험을 제공할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다. 권제인 기자