‘도이치 의혹 지휘’ 한문혁 부장 투입 특검, 총 848쪽 분량 구속의견서 제출 구금·유치 장소도 남부구치소로 변경

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 오는 12일 열리는 김 여사의 구속심사에 특검보가 아닌 한문혁 부장검사 등 8명을 투입한다. 한 부장검사는 현재 도이치모터스 주가조작 의혹 사건 수사를 지휘하고 있다.

특검은 11일 오전 언론 공지를 통해 “내일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 특검보는 참석하지 않고 한 부장검사 등 8명이 참석할 예정”이라고 밝혔다.

이어 특검은 “지난주 목요일 572쪽 분량의 구속 의견서를 법원에 제출했고, 오늘 오전 276쪽 분량의 의견서를 추가로 제출했다”라고 설명했다.

한편 특검은 영장실질심사가 종료된 이후 김 여사가 구금·유치될 장소를 서울구치소에서 서울남부구치소로 바꿔 달라는 내용의 변경신청서도 제출했다고 밝혔다. 현재 서울구치소에는 김 여사의 남편인 윤석열 전 대통령이 수용돼 있다.

김 여사의 영장실질심사는 오는 12일 오전 10시10분 서울중앙지법에서 정재욱 영장전담 부장판사의 심리로 열린다. 김 여사에 대한 구속영장 발부 여부는 당일 늦은 밤이나 다음날(13일) 새벽께 나올 전망이다. 만약 김 여사가 구속될 경우 사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 기록이 남게 된다.

앞서 특검은 지난 7일 오후 1시21분께 도이치모터스 주가조작 의혹과 건진법사 청탁 의혹, 명태균 공천개입 의혹을 받는 김 여사에게 자본시장법 위반 혐의, 특가법상 알선수재 혐의, 정치자금법 위반 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다.

특검은 지난 6일 김 여사를 공개 소환해 약 11시간 동안 조사했다. 김 여사는 당시 조사에서 혐의 대부분을 부인하거나 몰랐다는 답변을 했다고 전해진다.