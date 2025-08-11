브랜드·커뮤니케이션 부문 수상 GRC의 정육면체·보이드 구조 차용

[헤럴드경제=고은결 기자] HD현대는 신입사원의 첫 출근을 응원하기 위해 만든 ‘웰컴키트(Welcome Kit)’로 독일 ‘레드닷 디자인 어워드 2025’에서 브랜드·커뮤니케이션 부문 본상을 수상했다고 11일 밝혔다.

이 웰컴키트는 신입사원이 회사 생활을 시작하는 데 도움을 줄 수 있도록 실용성을 갖춘 동시에 HD현대의 정체성을 잘 담아낸 점을 인정받았다.

새로운 웰컴키트의 디자인은 HD현대의 정체성을 직관적으로 표현하고 있다. HD현대의 브랜드 컬러인 ‘헤리티지 그린’을 주색상으로 사용했으며, 정육면체 모양의 외관과 내부가 비어 있는 보이드(Void) 구조는 경기도 분당에 위치한 HD현대 글로벌R&D센터(GRC) 건물에서 차용했다. 또 조선, 건설기계 등 HD현대의 주요 사업군이 철을 소재로 제품을 만든다는 점에 착안해 철을 주재료로 사용했다.

HD현대는 철제가구 브랜드인 ‘레어로우(rareraw)’와의 협업을 통해 웰컴키트의 실용성도 충족시켰다. 철재로 만들어진 각 부품은 분해와 조립이 가능하게 만들어져 필요에 따라 도구함, 트레이, 타공판 등으로 활용할 수 있다. 내부에는 필기구, 명함케이스, 보조배터리 등 회사 생활에 필요한 다양한 구성품을 담았다.

HD현대 관계자는 “새로운 웰컴키트에 실용성뿐만 아니라 HD현대의 정체성을 담아내고자 했다”며, “처음으로 사회에 발을 내딛는 신입사원이 웰컴키트를 통해 회사의 철학을 이해하고 빠르게 적응할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편, HD현대는 신입사원 부모님 초청행사, 선배들과 함께하는 멘토링 등 신입사원들의 회사 적응을 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있다.