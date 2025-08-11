교육자료 지위 격화된 AI 교과서, 발행사 반발 거센 상황 일부 교육청 ‘구독료 지원’…교육부 “협의하고 있다” 반복

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육자료로 지위가 격하된 인공지능 디지털교과서(AIDT) 발행사들이 헌법소원을 언급하는 등 반발에 나선 가운데 교육부는 이와 관련해 별다른 언급을 내놓지 않았다.

교육부는 11일 오전 세종청사에서 열린 정례브리핑에서 ‘AIDT 발행 업체와 대화하고 있느냐’라는 질문에 “시도교육청과 구독료 관련해서 협상하고 있고, 아직은 언급할 만한 사안이 없다”라고 답했다.

다만 교육부는 이주 예정된 ‘교육혁신 콘퍼런스’에서 진행되는 AI 활용 수업내용과 관련해서는 변하는 것이 없을 것이라 전했다.

아울러 AIDT 구독료와 관련해서는 “전국 시도교육청과 협의하고 있다”라고 밝혔다. 앞서 경북교육청은 AIDT의 법적 지위가 교육자료로 격하됐음에도 2학기 희망 학교가 활용할 수 있도록 구독료를 지원한다고 밝혔다.

교육부는 AIDT 관련 계약이나 위약금 관련사항 등을 검토하고 있는 것으로 전해진다. AIDT가 교육자료가 되면서 각 시도교육청이 AIDT 활용을 위해 편성한 예산을 사용할 수 있을지 불확실해서다. 교육청 지원이 없다면 각 학교가 구독료를 마련해야 한다.

한편 교과서협회와 AIDT 발행사들은 별도의 대책위원회를 꾸려 이달 말 헌법소원을 제기하고 개정안에 대한 효력정지 가처분을 신청할 계획이다.

지난 4일 국회 본회의에서 ‘초중등교육법 개정안’이 통과된 직후 교육부는 진행 중이던 내년도 AIDT 검·인정 절차를 전면 중단했다. 계획대로라면 내년에는 초등학교 5·6학년, 중학교 2학년 영어·수학 과목에 추가 도입될 예정이었다.

이욱상 동아출판 대표는 “AIDT 활용이 제한될 경우 학생들이 교과서를 사용할 기회조차 박탈당하게 되어 교육의 기회를 상실하게 된다”며 “이는 학생의 교육받을 권리(학습권)를 침해하는 소지가 있어 법적 검토를 거쳐 헌법소원을 제기할 것”이라고 했다.