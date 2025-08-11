“케데헌 덕분에 서울이 글로벌 핫플, 시즌2 빨리 나왔으면” “케데헌 속 남산, 한옥마을, 라면 덕에 서울 위상 높아져” “소프트파워 키워 오고 싶은 도시, 살고 싶은 도시 만들 것”

[헤럴드경제=손인규 기자] “케데헌 보고 남산에 가보고 싶어 서울에 왔어요”

오세훈 서울시장은 전 세계에서 1억5880만명이 시청할 정도로 신드롬을 일으키고 있는 ‘케데헌(케이팝데몬헌터스)’ 덕분에 서울시의 위상이 크게 높아졌다며 ‘케데헌 시즌2’를 만날 수 있기를 기대한다고 밝혔다. 이어 케데헌과 같은 소프트파워로 서울의 경쟁력을 더욱 높여 세계인이 찾고 싶은 ‘펀시티’를 만들고 싶다고 강조했다.

오 시장은 지난 9일 방영된 SBS 지식뉴스 채널 ‘교양이를 부탁해’ 유튜브 방송에서 서울시 홍보대사 다니엘 린데만씨, 서울 시민들과 대담 형식으로 서울시의 매력을 소개하고 앞으로 서울시의 정책 방향에 관해 설명했다.

우선 오 시장은 현재 전 세계에서 큰 흥행을 일으키고 있는 케데헌에 대해 ‘눈물이 날 정도로 고마운 작품’이라고 표현했다.

케데헌에 나온 북촌 한옥마을, 남산공원, 지하철역, 라면, 김밥 등 서울 곳곳을 보여준 장면들을 보며 “너무너무 고맙다는 느낌이 몰려왔다”고 말했다. 케데헌 덕분에 서울이 글로벌 핫플이 될 수 있었다는 것이다.

오 시장은 “2006~2011년 서울시장 수행 당시에는 서울의 국제 위상이 높지 않아 자나 깨나 도시 브랜드를 어떻게 끌어올릴지 노심초사했다”며 “당시 광화문 광장에서 스노보드 대회를 열거나 맨체스터유나이티드 경기에 서울시 광고를 했지만 욕을 많이 먹었다”고 말했다.

하지만 지금은 서울시 홍보를 위해 별도의 마케팅 비용을 들이지 않아도 될 만큼 서울시의 위상이 많이 높아졌다고 했다.

이어 오 시장은 도시에도 브랜딩이 필요한 이유에 관해서도 설명했다. 한 시민의 “시장님은 왜 그렇게 서울의 도시 브랜딩에 올인하냐”는 질문에 “저는 저를 서울 시장이 아닌 ‘서울 디자이너’로 소개하기도 한다”며 “개인도, 회사도, 도시도, 국가도 브랜딩이 필요하다”고 말했다.

이어 “브랜딩은 호감을 심어 매력을 만드는 일”이라며 “특히 도시의 호감이 올라가면 많은 관광객이 찾아오고 결국 국가 위상이 높아진다”고 말했다.

서울의 관광 GDP는 아직 3%도 채 되지 않는다. 오 시장은 서울의 브랜드 가치를 높여 이 비중을 최대한 끌어 올리고 싶다고 강조했다.

오 시장은 “3년 전 ‘3377 관광정책’ 목표를 설정했는데 이는 외래관광객 3000만명 유치, 1인당 평균소비액 300만원, 평균 체류기간 7일, 재방문율 70%를 의미한다”며 “서울에 많은 관광객이 와서 돈을 쓰면 그 돈이 돌고 돌아 서울의 경제가 좋아지고, 국가 경제가 좋아질 수 있다”고 말했다.

마지막으로 오 시장은 소프트파워를 높여 서울을 ‘펀 시티(fun city)’로 만들고 싶다고 했다.

오 시장은 “소프트파워란 와서 머물고 싶고, 와서 한번 살아보고 싶고, 일하고 싶은 마음이 들게 만드는 것”이라고 말했다. 이어 “우리끼리 재미있게 즐겁게 놀면 그게 부러워서 보러 오게 된다”며 “그게 관광이고 이런 소프트 파워가 살아있는 도시 경제의 원리”라고 강조했다.

이어 “펀시티란 너무 재밌어 박장대소하는 걸 의미하는 게 아니라 출퇴근길 문득 고개를 들었을 때 보이는 시설물이나 작품이 시민에게 위안과 여유를 주고 때로는 미소가 지어지게 만드는 것”이라며 “그런 관점에서 건축에 펀 요소가 필요하다”고 말했다.