[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강서구(구청장 진교훈·사진)는 ‘2025 인구주택총조사’ 업무를 수행할 조사요원을 모집한다고 11일 밝혔다.

인구주택총조사는 대한민국 영토 내 모든 인구, 가구, 주택 규모 등을 파악해 주요 정책의 수립과 개발을 위한 기초 자료로 활용되는 국가 통계조사다. 5년마다 실시되며, 올해는 10월 22일부터 28일간 진행된다.

구는 원활한 조사 수행을 위해 ▷조사관리자 26명 ▷조사원 261명을 포함, 총 287명을 모집한다.모집기간은 오는 13일까지다.

조사관리자는 조사요원 관리와 총조사 홍보를 맡고, 조사원은 담당구역 방문 조사와 응답 거부 가구 설득 등의 업무를 담당한다.

지원 자격은 만 18세 이상이다. 조사 기간 동안 해당 업무를 성실하게 수행할 수 있는 사람이면 누구나 신청할 수 있다. 대규모 통계조사 유경험자, 저소득층, 다자녀 보육 가구 등을 우대한다.

이번 조사는 ‘종이 없는 전자조사’로 태블릿PC를 활용해 진행된다. 스마트 기기를 능숙하게 다룰 수 있는 지원자를 우선 선발할 예정이다.

신청 기간은 조사관리자가 오는 13일부터 22일까지, 조사원은 오는 13일부터 9월 12일까지이다.

신청은 인구주택총조사 누리집에서 온라인으로 하거나, 강서구청으로 방문해 하면 된다.

최종 결과는 강서구청 누리집을 통해 공개되며, 합격자에게는 개별 통지할 예정이다. 조사관리자는 8월 28일, 조사원은 9월 22일에 발표된다.

진교훈 구청장은 “이번 조사는 강서구민 삶의 질 향상을 위한 정책 수립에 중요한 기초 자료가 될 것”이라며, “책임감 있고 성실한 지역 주민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.