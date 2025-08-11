[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 ‘강사풀(Pool)’ 구성을 마치고 본격적인 운영에 들어간다고 11일 밝혔다.

구는 지난 8일 구청 대강당에서 박일하 동작구청장을 비롯해 구민 강사 100여 명이 참석한 가운데 발대식을 개최했다. 구는 지난 5월 ▷인문교양(32명) ▷문화예술(50명) ▷직업훈련(7명) ▷성인진로개발(12명) ▷성인문해(4명) ▷기타(28명) 등 다양한 분야의 강사를 모집해 133명의 강사풀을 구성했다. ‘동작구민 강사풀’은 구가 올해 처음 시행하는 ‘동작강사이음(Link)’ 사업의 일환으로 관내 프리랜서 강사에게 안정적인 활동 기반을 제공하고, 체계적인 강사 수급을 위한 인력풀을 마련하고자 추진됐다.

이날 발대식은 강사 대표 7인에 대한 위촉장 수여, 동작강사이음 사업 소개, 동작구 현황 안내 등의 순으로 진행됐다.

이어 강연 에이전시 오간지(五間知) 프로덕션 오상익 대표의 ‘브랜딩 전략 교육’을 진행했다.

강사풀 운영 관련 문의는 일자리정책과로 하면 된다.

박일하 동작구청장은 “이번 강사풀 운영으로 구민 강사들이 지역사회에서 안정적으로 활동할 수 있길 바란다”라며 “앞으로 다양한 분야에서 수준 높은 강의가 이뤄질 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.