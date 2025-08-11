‘우미드림파인더’ 참가 아동·청소년 25명 초청 문화체험·현지기업 견학 통해 진로 시야 확대

[헤럴드경제=정주원 기자] 우미희망재단이 8월 5일부터 9일까지 4박 5일간 베트남 호찌민에서 산재·다문화가정 아동·청소년 25명과 함께 ‘2025 상반기 우미드림파인더 해외캠프’를 진행했다.

‘우미드림파인더’는 2018년부터 운영 중인 맞춤형 진로 탐색 프로그램으로, 다문화가정 및 산재피해가정의 아동·청소년과 ‘꿈매니저’를 1대1로 배합해 진로를 함께 설계해 나가는 것이 특징이다. 재단은 굿네이버스와의 협약을 통해 진로 체험·장학금 지급 등 다양한 프로그램을 지원하고 있다.

이번 해외캠프는 참가자들이 다양한 문화 체험을 통해 진로 시야를 넓히도록 기획됐다. 참가자들은 한국 유학생들과 현지 생활과 진학에 대해 상담하고, 베트남에 진출한 한국 기업을 견학했다. 또 호찌민시 한국교육원을 방문해 해외 한국기관의 역할과 관련 직업에 대해 배우는 시간을 가졌다.

이외에도 베트남 전통 음식을 직접 만드는 요리반, 통일궁 방문 등 현지 문화를 경험하는 프로그램이 마련됐다.

이춘석 우미희망재단 사무국장은 “3개월간의 1:1 맞춤형 진로 탐색 프로그램과 해외캠프를 통해 산재·다문화가정 아동·청소년들이 자신의 가능성을 확인했기를 바란다”며 “앞으로도 우미희망재단은 아이들이 주도적으로 꿈을 키워갈 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다”고 했다.