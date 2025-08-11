펀드 서비스 고객 선택권 넓혀
“향후 약 100개까지 확대 목표”
[헤럴드경제=김벼리 기자] 카카오뱅크는 펀드 상품군을 23개에서 45개로 확대한다고 11일 밝혔다.
펀드 서비스는 지난해 1월 카카오뱅크가 선보인 자체 라이선스(자격증) 기반의 투자 서비스다. 출시 이후 단독 상품 출시 등 고객 선택지를 넓히며 현재까지 누적 계좌 수 26만좌, 잔액 1700억원을 돌파했다.
이번 개편을 통해 카카오뱅크는 위험도가 낮은 우량채권 투자부터 AI(인공지능), 글로벌 헬스케어, 우주항공 등 미래 성장 잠재력이 높은 상품을 추가했다. 기존 미국, 일본, 베트남 등에 더해 독일, 유럽, 중국에 투자하는 상품도 선보인다.
보다 편리하게 상품을 찾아볼 수 있는 검색 기능도 도입한다. 펀드 화면 내 ‘펀드 찾기’ 검색창에서 원하는 키워드를 입력하면 자신의 성향에 맞춘 검색 결과를 제공한다. 키워드와 관련된 상품과 1년 평균 수익률을 볼 수 있다.
카카오뱅크 관계자는 “펀드 서비스를 이용하는 고객의 편의성을 높이기 위해 개편을 진행하게 됐다”며 “앞으로도 상품군을 약 100개까지 확대하고 UX(사용자 경험)·UI(사용자 인터페이스)의 고도화를 통해 새로운 투자 경험을 제공할 것”이라고 말했다.
카카오뱅크 펀드는 투자 상품으로 예금자보호가 되지 않는다. 원금 손실 가능성이 있고 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않는다.
