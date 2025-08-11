거래소, 차세대 공시시스템에 100억원 투입 지난 5월 ‘상공시스템 재구축 TF’ 꾸려 기업공시 담당자 ‘원스톱’으로 업무처리

[헤럴드경제=신주희 기자] 한국거래소가 100억원대 예산을 투입해 차세대 상장공시시스템 구축에 나선다. 인공지능(AI)과 빅데이터 기술을 접목해 공시 제출부터 조회까지 전 과정을 전면 개편해 2027년 3분기 안에 선보인다는 계획이다. 기존 시스템의 노후화, 대체거래소(ATS) 출범, 밸류업(기업가치 제고) 정책에 따른 공시 수요 확대가 맞물리면서 전면적인 업그레이드에 나섰다는 분석이다.

10일 투자업계에 따르면 거래소는 지난 8일 ‘차세대 상장공시시스템 구축을 위한 개발용역 및 소프트웨어 도입’ 입찰 공고를 냈다. 사업 예산은 총 154억2000만원으로, 기간은 22개월에 달하는 대규모 프로젝트다. 거래소는 지난 5월 ‘상공시스템 재구축 태스크포스(TF)’를 결성하고 세부 개발 계획을 마련해 왔다.

이번 개편은 상장법인 공시 담당자가 이용하는 ‘제출’, 거래소 직원이 활용하는 ‘처리’, 투자자가 접근하는 ‘조회’ 등 세 가지 서비스 전 영역을 대상으로 한다. 특히 현재 기업공시종합지원시스템(K-Clic)과 별도로 운영되고 있는 제출 시스템을 하나로 통합해 ‘원스톱’ 공시 환경을 구현하는 것이 핵심이다.

거래소는 또 K-Clic과 채권상장신청시스템(Bonds)까지 통합한다. K-Clic은 2015년 도입된 기업공시지원시스템으로 기업이 공시 자료를 업로드하면 금융감독원 전자공시시스템(DART)과 거래소 상장공시시스템(KIND)으로 전송된다. 그러나 개발된 지 10년이 지나 시스템 노후화가 진행됐고 채권 공시 시스템과 이원화된 운영 구조로 효율성이 떨어진다는 지적이 있었다. 거래소는 통합을 통해 유지·보수 비용 절감과 관리 효율성 제고 효과를 기대하고 있다.

거래소는 인공지능(AI) 광학문자인식(OCR) 기능을 도입해 직원들 편의를 높인다는 계획이다. 거래소 관계자는 “그동안 공시 담당자가 문서를 첨부해 제출하면 거래소 담당자들이 일일이 첨부 문서를 대사하는 작업이 있었다”라며 “AI를 도입해 이 같은 업무를 자동화할 계획이다”고 말했다.

ATS 출범에 따른 관리 기능 강화도 포함됐다. ATS 거래 종목과의 연계성을 높이고 자체거래정지 등 지원 기능을 확대해 다중 시장 환경에서도 공시·거래 관리가 원활하게 한다는 방침이다.

투자자 편의성 제고 역시 주요 목표다. 새 시스템에는 대시보드를 통한 데이터 시각화 기능이 추가된다. 투자자는 시장정보와 기업정보를 그래픽으로 확인하고 다양한 추출 데이터를 기반으로 한 분석 모델을 활용할 수 있게 된다. 거래소는 밸류업 공시도 이용자 친화적인 UI로 구축하고 국·영문으로 제공해 투자 접근성을 높인다는 계획이다.

또한 외부 기관과의 연계 기능도 대폭 강화된다. 신규 대외 API를 개발해 한국예탁결제원의 증권 발행·유통정보를 송수신하고, 한국은행·신용정보원 등에서 제공하는 데이터를 실시간으로 수집·활용하는 방안이 검토되고 있다. 이를 통해 공시 정보와 외부 데이터를 결합한 심층 분석이 가능해질 전망이다.

거래소 관계자는 “그동안 공시 조회 시스템 재구축을 하지 않은지 상당히 오래되어 차세대 공시 시트스템을 도입하게 됐다”이라며 “내부 현업 부서에서 지난 5월부터 TF를 조직했다”고 말했다.