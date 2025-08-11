위험 우려 단계서 작업 중단 허용 산업안전 담당 고용부 2차관 신설 가능성도

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 산업재해 예방을 위해 근로자의 ‘작업중지권’을 확대하고 위험 작업의 ‘2인 1조’ 근무를 민간까지 의무화하는 고강도 대책을 내놓는다. 징벌적 손해배상제와 공공입찰 제한 완화 등 경제적 제재와 병행해 사전 안전 관리 책임을 강화한다는 방침이다.

11일 고용노동부에 따르면 12일 국무회의에서 보고될 산업안전 종합대책에는 ▷작업중지권 요건 완화 ▷2인 1조 근무 의무화 확대 ▷징벌적 손해배상제 도입 ▷공공입찰 제한 요건 완화 ▷고액 과징금 부과 ▷기업 안전보건공시제 도입 ▷산업안전 감독 인력 확충 및 지방공무원 특사경 권한 부여 등이 포함될 예정이다.

이재명 대통령은 지난 9일 고용노동부에 이번 국무회의에서 산재 사고 방지를 위한 사전·사후 조치를 보고하라고 한데 이어 “앞으로 모든 산업재해 사망 사고는 최대한 빠른 속도로 대통령에게 직접 보고하라”고 지시했다. 최근 한 달 사이 인천 맨홀 질식사, 포스코이앤씨 근로자 끼임사, 의정부 아파트 공사 추락사 등 중대 재해가 잇따르자 신속 보고 체계 구축 등 강도 높은 ‘산재와의 전쟁’을 선언한 것이다.

현행 산업안전보건법 제52조는 ‘급박한 위험이 있는 경우’에만 근로자가 작업을 중단할 수 있도록 규정하고 있다. 고용부는 이를 ‘급박한 위험 발생 우려’로 확대해 구조물 균열, 가스 누출 등 사고 징후 단계에서도 선제 조치가 가능하도록 법 개정을 추진할 예정이다.

또한 ‘작업중지 요구권’을 신설해 근로자가 사업주에 공식적으로 중단과 시정 조치를 요구할 수 있게 하고, 이를 이유로 불이익을 주면 사업주를 형사처벌할 수 있도록 규정할 계획이다. 근로자 대표가 추천한 명예 산업안전감독관을 반드시 위촉하고 이들에게도 작업중지 및 시정 조치 요구권을 부여하는 방안이 담길 것으로 보인다.

위험 작업에 대한 ‘2인 1조’ 근무 의무도 민간 영역까지 확대된다. 현재 일부 공공기관에만 적용되는 제도를 산업안전보건법 개정을 통해 민간 건설·제조 현장 등으로 넓히겠다는 것이다. 지난해 6월 김정호 더불어민주당 의원 등이 “위험한 작업을 할 경우 2인 이상 1조로 수행하도록” 하는 산업안전보건법 개정안을 발의, 현재 국회 환경노동위원회에 계류 중이다.

여기에 대통령 대선 공약 중 하나였던 ‘기업 안전보건공시제’ 도입 여부도 논의될 것으로 예상된다. 이는 산재 현황, 재해 예방 투자, 사망사고 등의 정보를 외부에 공개하도록 하는 것이다. 대기업을 중심으로 시범 도입될 가능성이 크다. 다만 안전보건공시제를 의무화하려면 반드시 산업안전보건법 또는 해당 법률에 관련 규정을 반영하는 입법 절차가 필요하다.

감독 역량 강화를 위해 산업안전 감독 인력을 300명 이상 늘리고, 지방공무원에 특별사법경찰 권한을 부여해 지역 단위 상시 감독망을 구축한다.

이와 함께 고용부 2차관 신설 가능성도 주목된다. 현재 국정기획위원회에서는 고용부 내에 2차관을 신설하는 안이 검토 중인 것으로 알려졌다. 1차관은 기획·고용 정책, 2차관은 노동·산업안전·근로감독 업무를 전담해 산재 예방과 법 집행력을 높이겠다는 구상이다.

정부의 고강도 대책이 잇따르자 경영계는 과도한 규제라고 반발하고 있다. ‘위험 우려’ 판단이 주관적일 수 있어 불필요한 작업 중단으로 생산 차질과 납기 지연이 불가피하며, 특히 건설업의 경우 한 공정 중단이 전체 공정을 연쇄적으로 지연시킬 수 있다는 우려를 제기한다. 또한 노조가 쟁의 수단으로 악용할 가능성도 배제하기 어렵다는 입장이다.