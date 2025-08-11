9월 30일까지 갈아타기 실행 고객 대상

[헤럴드경제=김벼리 기자] 케이뱅크는 다른 금융사 대출을 ‘사장님 부동산담보대출’로 갈아타는 고객에게 20만원의 지원금을 지급하는 행사를 진행한다고 11일 밝혔다.

9월 30일까지 다른 금융기관의 대출을 케이뱅크의 사장님 부동산담보대출로 갈아탄 뒤 실행까지 마친 고객이 대상이다. 단, 올해 3~6월 진행한 같은 행사에서 이미 지원금을 받은 고객은 제외된다.

지원금은 10월 셋째 주에 케이뱅크 ‘사장님통장’으로 지급한다. 사장님통장은 사업자등록증을 보유한 만 17세 이상 개인사업자를 대상으로 하는 수시입출금식 통장이다.

사장님 부동산담보대출은 케이뱅크가 지난해 7월 선보인 비대면 개인사업자 담보대출이다. ▷한도 조회 ▷신청 ▷서류제출∙심사 ▷실행 등 모든 과정을 100% 비대면으로 할 수 있다.

일반적으로 신청부터 실행까지 1~3영업일이 걸린다. 선순위∙후순위 모두 신규와 갈아타기가 가능하다. 대출 한도는 담보 시세의 최대 85% 내에서 최대 10억원이다. 대출 기간은 최장 5년(만기 연장 시 10년)이다. 금리는 11일 기준 연 2.76~9.65%다.

케이뱅크 관계자는 “어려움을 겪는 자영업자∙소상공인의 이자 부담을 덜기 위해 대환지원금 행사를 다시 마련했다”며 “앞으로도 운영 자금 마련에 어려움을 겪는 고객을 위한 맞춤형 금융 혜택을 확대하겠다”고 말했다.