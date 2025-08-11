자회사 여수 율촌 컴파운딩 공장 가동 눈앞 국내 최대 규모 컴파운딩 공장…연산 50만톤 중국발 공급과잉 여파로 적자 시달려 위기 극복 위해 스페셜티 비중 확대·신사업 강화 유동성 확보 위해 비효율 사업 과감히 정리

[헤럴드경제=한영대 기자] 계속된 중국발 공급과잉으로 글로벌 석유화학 시장이 벼랑 끝에 내몰린 가운데 롯데케미칼이 위기에 맞서 사업 구조 재편 이른바 ‘비즈니스 리스트럭처링(Business Restructuring·사업구조 재편)’에 속도를 내고 있다. 이달부터 스페셜티 신공장 시운전에 돌입하는 등 고부가가치 제품 비중을 늘리고, 수소로 대표되는 신사업 경쟁력을 키우고 있다. 동시에 비주력 사업 매각을 통해 2조원에 육박하는 현금을 확보했다.

국내 최대 컴파운딩 공장 10월 본생산

11일 업계에 따르면 롯데케미칼 자회사인 롯데엔지니어링플라스틱은 이달부터 전남 여수 율촌 산업단지에 있는 국내 최대 규모의 컴파운딩 공장 시생산에 돌입했다. 지난해 4월 3000억원 이상을 투자해 건설을 시작한 지 1년여만이다. 일부 생산라인은 올해 10월부터 본격적인 상업생산을 시작할 예정이다.

컴파운딩이란 플라스틱에 다양한 첨가제를 최적의 조합으로 섞어 기능을 향상시키는 작업이다. 율촌 컴파운딩 공장은 연간 50만톤 규모의 석유화학 제품을 생산할 예정이다. 롯데케미칼 주력 제품인 ABS(고부가합성수지), PC(폴리카보네이트)를 비롯해 생산 난도가 높은 슈퍼 엔지니어링플라스틱(EP) 제품군까지 양산할 계획이다. 율촌 컴파운딩 공장은 향후 최대 70만톤 추가 증설이 가능하도록 설계됐다.

율촌 컴파운딩 공장은 생산능력을 극대화하기 위해 각종 첨단 기술을 도입했다. 원료 계량·이송·투입에 자동화 기술을 도입했고, 품질 검사에는 인공지능(AI) 기술이 적용됐다. 포장 로봇과 자동창고 도입으로 운영 효율성도 극대화했다.

스페셜티 확대와 신사업 진출로 위기 돌파

이번 스페셜티 신공장 가동을 기점으로 롯데케미칼의 비즈니스 리스트럭처링이 가속화할 것으로 업계는 분석하고 있다.

최근 글로벌 석유화학 시장은 중국발 공급과잉 여파로 침체기를 겪고 있다. 중국이 석유화학 제품 자급률을 높이기 위해 저가로 제품을 쏟아내자 국내 석유화학 기업들은 직격탄을 맞고 있다. 롯데케미칼은 올해 2분기 영업손실 2449억원에 머물렀다. 중국이 증설을 계속 진행하고 있고, 중동마저 증설 움직임을 보이는 만큼 국내 석유화학 기업들은 당분간 실적 반등에 어려움을 겪을 것으로 업계는 분석하고 있다.

계속된 위기에 롯데케미칼이 택한 생존책은 스페셜티 제품 비중 확대와 신사업 강화다. 차별화된 제품을 생산해 수익성을 극대화하고, 신사업을 키워 석유화학 사업 의존도를 낮추는 것이다. 이영준 롯데 화학군 총괄 대표는 지난달 열린 2025 리더십 서밋에서 “우리가 가진 본원적 핵심역량을 정확히 이해, 이를 기반으로 사업 기회를 적극 발굴하자”고 강조한 바 있다.

롯데케미칼과 SK가스, 에이리퀴드코리아 합작사인 롯데SK에너루트는 지난 6월 첫 번째 수소연료전지 발전소인 20㎿(메가와트) 규모의 울산하이드로젠파워2호 상업운전을 시작했다. 울산하이드로젠파워2호는 연간 약 160GWh(기가와트시)의 전기를 20년 동안 생산할 계획이다. 160GWh는 4인 가구 기준 약 4만세대가 1년간 사용할 수 있는 전기량이다. 롯데SK에너루트는 이번 상업운전을 기점으로 내년 11월까지 총 4개의 수소 연료전지 발전소를 운영할 계획이다.

다른 화학군 계열사들도 비즈니스 리스트럭처링에 나서고 있다. 롯데정밀화학은 올해 하반기 식의약용 셀룰로스 증설 공장을 준공할 계획이다. 준공 시 롯데정밀화학의 식의약용 셀룰로스의 연간 생산능력은 기존 1만2000톤에서 1만8000톤으로 확대, 글로벌 1위로 등극하게 된다. 셀룰로스는 나무로 만들어진 식물성 소재로 식·의약용 캡슐에 주로 쓰인다.

롯데에너지머티리얼즈는 고연신 동박, 고함량 실리콘 음극재용 동박 등 고부가가치 동박 판매를 확대하고 있다. 말레이시아 공장은 내년부터 전기차용 고부가가치 동박 제품을 양산할 계획이다.

롯데케미칼 관계자는 “사업구조 재편을 통한 포트폴리오 고도화뿐만 아니라 회사의 수익성 제고 및 본원적 경쟁력 확보를 위한 경영혁신 활동을 지속할 것”이라고 말했다.

비주력 사업 매각 등으로 1.7조 실탄 확보

미래 가치가 높은 사업 비중을 늘림과 동시에 비효율 사업은 과감히 정리하고 있다. 비핵심 사업을 매각해 유동성을 확보하고 미래 성장 재원을 확보하기 위함이다. 롯데케미칼이 지난해부터 비주력 사업 매각 등을 통해 확보한 자금만 1조7000억원이다.

롯데케미칼은 지난해 미국 내 에틸렌글리콜 생산법인인 LCLA 지분 40%를 활용해 6600억원 규모의 자금을 조달했다. 같은 해 말레이시아 소재 합성고무 생산 회사인 LUSR 청산도 단행했다.

올해 상반기에는 파키스탄 소재 고순도테레프탈산(PTA) 생산 판매 자회사인 LCPL 보유지분 75.01% 전량 매각해 979억원을 확보했다. 인도네시아 자회사인 LCI 지분 25%를 활용해 6500억원 규모의 자금 조달에도 성공했다. 이외에도 일본 소재기업 레조낙 지분 4.9%를 2750억원에 매각했고, 대구 국가물산업클러스터 내 위치한 5775㎡ 규모의 수처리 분리막 생산 공장을 시노펙스멤브레인에 팔았다.