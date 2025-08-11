임팩트 측정 전문기관 통해 성과 분석 식재료 수급 누적 800톤·판매 2400만개

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국맥도날드가 ‘한국의 맛(Taste of Korea)’ 프로젝트로 지난 4년간 약 617억원에 달하는 사회·경제적 가치를 창출한 것으로 조사됐다.

한국맥도날드는 11일 임팩트 측정 전문 기관 ‘트리플라잇(Triplelight)’을 통해 진행한 2021~2024년 한국의 맛 프로젝트 사업 성과 분석 결과를 이같이 공개했다. 분석은 ▷지역 브랜드 가치 향상 ▷농가 실질 소득 증가 ▷농산물 폐기 비용 절감 영역에서 이뤄졌다.

먼저 지역 브랜드 가치 향상 영역에서 얻은 효과는 약 567억원이다. 농가 실질 소득 증가는 약 44억9000만원으로, 원재료 구매를 통한 직접적 수익 창출 효과가 반영됐다. 농산물 폐기 비용 절감 효과는 약 4억6000만원으로 분석됐다.

지역별로는 창녕(갈릭 버거) 약 443억원, 보성(녹돈 버거) 약 17억1000만원, 진도(대파 크림 크로켓 버거) 약 91억7000만원, 진주(고추 크림치즈 버거) 약 63억8000만원을 기록했다.

지난 4년간 한국의 맛 프로젝트를 통해 수급한 국내산 식재료는 창녕 마늘 169.8톤, 보성 녹돈 137톤, 진도 대파 142.4톤, 진주 고추 10톤으로 총 459.2톤에 달한다. 음료 메뉴까지 합하면 800톤에 이른다.

버거 판매량도 누적 약 1300만개를 기록했다. 사이드 메뉴와 음료를 포함한 전체 한국의 맛 메뉴의 판매량은 약 2400만개에 달한다.

메뉴 중에선 창녕 갈릭 버거 판매량이 537만개로 가장 많았다. 해당 메뉴는 2021년 첫 출시 이후 총 3차례에 걸쳐 판매됐다. 이어 보성녹돈 버거 119만개(2022년), 진도 대파 크림 크로켓 버거 486만개(2023~2024년), 진주 고추 크림치즈 버거 166만개(2024년)로 집계됐다.

이번 분석에 포함되지 않았으나, 지난 7월 출시된 ‘익산 고구마 모짜렐라 버거’는 출시 9일 만에 100만 개 판매를 돌파했다. 지난 한 달간 240만개가 팔렸다. 해당 원재료 수급량 또한 역대 최대인 200톤에 달해 누적 1000톤을 돌파했다.

한국맥도날드 관계자는 “앞으로도 지역 농가와의 긴밀한 협업으로 상생의 가치를 지키고, 맛있는 메뉴를 선보이기 위해 노력할 것”이라고 말했다.