장용호 총괄사장 차량도 전기차로 전환 아이오닉9·eG80 중 하나로 변경 가능 전기차 충전 시설 등 확대 예정

[헤럴드경제=한영대 기자] SK이노베이션은 사업 자회사까지 포함해 임원진 업무용 차량 중 내연기관 차량을 전기차로 전환하기고 결정했다고 11일 밝혔다.

이번 조치로 장용호 SK이노베이션 총괄사장 차량도 전기차로 전환되다. 현대자동차의 대표 전기차 모델인 아이오닉9과 eG80 중 하나로 변경이 가능하다. SK이노베이션 배터리 자회사 SK온은 2개 전기차 모델에 배터리를 공급해 오고 있다.

SK이노베이션은 올 연말까지 전환 작업을 마무리할 예정이다. SK이노베이션 관계자는 “글로벌 경기 악화와 전기차 캐즘 등 영향으로 국내 전기차 산업 전반이 어려움을 겪어 왔다”며 “전체 임원진이 전기차를 사용함으로써 국내 전기차 보급률 확대 등에 일조하겠다는 취지”라고 말했다.

SK이노베이션 계열은 전기차로의 전환에 맞춰 서울 종로구 SK서린빌딩을 포함한 계열 사옥에 전기차 충전 시설과 안전 시설 등을 대폭 확대해 나갈 계획이다.

SK온은 지난해 6월부터 임직원의 전기차 구매 장려를 위해 자사 배터리가 적용된 현대차·기아 차량에 한해 전기차 구매 보조금 할인 프로그램을 운영하고 있다. 올 3분기에는 아이오닉9 구매 지원액을 기존 1000만원에서 1500만원으로 올린 할인 프로그램을 시행 중이다.

한편, SK이노베이션은 앞서 지난달 30일 미래 성장동력인 전기화 사업의 핵심 자회사인 SK온(배터리)과 SK엔무브(윤활유∙액침냉각)의 합병을 공식화했다. 장 총괄사장은 같은 날 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 ‘SK이노베이션 기업가치 제고 전략 설명회’에서 “미래 전기화 시대에 최고의 경쟁력을 갖춘 토털 에너지 회사로 도약해 나가겠다”고 말했다.