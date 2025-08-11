부동산 고액거래 이용자 보호 신뢰할 수 있는 거래환경 구축

[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협은행은 국내 대표 지역생활 커뮤니티인 당근의 간편결제서비스 ‘당근페이’와 ‘안전한 디지털 생태계 조성’을 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

양사는 이번 협약으로 ▷당근 이용자 보호를 위한 디지털 금융서비스(금융API 등) 제공 ▷당근페이 B2B(기업간거래) 정산 프로세스 고도화를 위한 기술 협력 ▷제휴사업 확대 및 공동 마케팅 등을 추진한다.

농협은행은 고액 거래도 안심하고 거래할 수 있도록 누적 가입자 4300만명을 보유한 당근의 부동산 서비스에 안심거래 API를 연계한 금융 서비스를 공동 제공할 계획이다. API는 입출금 통제가 가능한 가상계좌 기반 에스크로형 자금정산서비스를 뜻한다.

농협은행이 부동산 계약금 등 고액 거래 자금을 안전하게 분리 보관하고 구매자가 정상거래 여부를 확인한 이후에만 판매자에게 대금을 정산하는 구조가 가능해진 것이다. 금액 한도도 제한 없이 설계됐다.

농협은행 관계자는 “고객의 일상에 안전장치를 마련하는 것이 금융의 역할”이라며 “앞으로도 플랫폼사, ERP(전사적자원관리) 기업, 공공기관 등과 임베디드 금융을 지속 확대해 고객의 일상을 함께할 것”이라고 말했다.

농협은행은 올해 임베디드금융국을 신설하고 컬리페이와 제휴통장 출시, 다우기술과의 연계 서비스 추진 등 고객혜택 중심의 임베디드금융을 강화하고 있다.