[헤럴드경제=강승연 기자] 빙그레가 대만 타이베이에서 진행한 팝업스토어를 성황리에 마쳤다고 11일 밝혔다.

빙그레는 지난 9일부터 10일까지 대만 타이베이 신이구에서 팝업스토어를 운영했다. 현지 소비자에게 주요 제품을 알리고, 브랜드 친밀도를 높이기 위해서다.

방문객은 메로나, 바나나맛우유 등 빙그레의 스테디셀러 제품을 시식했다. 구매 고객 대상 이벤트도 열렸다. 바나나맛우유를 활용한 슬러시 제작 등 다채로운 프로그램도 눈길을 끌었다. 특히 대만에서 인기가 많은 한국 출신 치어리더 변하율(사진)이 참여해 현지 소비자와 소통하는 시간을 가졌다.

최근 빙그레는 코스트코, 세븐일레븐, PX마트 등 대만 내 다양한 유통 채널에 입점하며 바나나맛우유, 메로나 등 빙그레 제품들을 판매하고 있다.

빙그레 관계자는 “대만 현지 소비자들의 꾸준한 관심 덕분에 빙그레가 대만에서 사랑받을 수 있었다”라며 “앞으로 다양한 국가에서 현지 고객과 접점을 넓힐 것”이라고 말했다.