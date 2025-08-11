산업인력공단, 카트만두서 취·창업 교육…김밥·떡볶이·닭강정 현지 조리법 전수

[헤럴드경제=김용훈 기자] 네팔 출신 외국인 근로자들이 귀국 후 ‘K-푸드(한식)’로 인생역전을 노린다.

한국산업인력공단은 4~11일 네팔 카트만두에서 ‘K-푸드 취·창업 역량강화 특별교육’을 열고, 귀환 노동자들의 안정적인 재정착을 지원했다고 11일 밝혔다.

이번 교육은 공단과 한국국제협력단(KOICA)이 2022년부터 진행 중인 공적개발원조(ODA) 사업 ‘네팔-한국 귀환노동자 안정적 재정착 지원체계 강화’의 일환이다. 한식 조리기술과 위생·경영 교육을 결합해 소규모 창업으로 이어질 수 있도록 설계됐다.

교육에는 국내 취업 후 귀환한 네팔 근로자 15명이 참가했다. 김밥·떡볶이·닭강정 등 현지에서 구할 수 있는 재료로 조리할 수 있는 기술을 배우고, 창업 시 필요한 위생관리와 경영 노하우를 익혔다. 조리 교육은 한국조리과학고 김희연 교사와 경북조리과학고 하헌수 교사가 직접 현지에서 진행했다.

참가자 하스타 라마 씨는 “한국에서 뼈해장국을 가장 좋아했다”며 “네팔에서 한국식당을 열면 잘 될 것 같았다. 이번에 한식을 제대로 배워 창업에 꼭 성공하겠다”고 말했다.

공단은 수료생을 대상으로 온라인 멘토링과 창업자금 지원 연계도 이어갈 계획이다. 이 이사장은 “K-푸드가 귀환 근로자들에게 새로운 기회가 되길 바란다”며 “다양한 ODA 사업을 통해 대한민국 국격 향상에 앞장서겠다”고 말했다.