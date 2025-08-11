[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 지난 7일부터 이틀간 여름방학을 맞이한 임직원 자녀들을 대상으로 ‘2025 대우건설 꿈나무 초대행사’를 진행했다고 11일 밝혔다.

2004년부터 진행된 이번 행사는 올해로 총 19회를 맞았다. 임직원 자녀들 중 초등 4~6학년이 대상이다. 건설업의 특성을 반영해 가족과 휴가를 같이 보내기 어려운 국내외 현장 임직원의 자녀들을 우선적으로 선발했다.

총 80명의 임직원 자녀가 참석해 서울 을지로에 위치한 대우건설 본사를 견학하며 부모님이 근무하고 있는 회사와 직업에 대한 설명을 들었다. 이후 인덕원퍼스비엘현장으로 이동해 ‘대우네 뿌듯트럭 간식차’를 이용하고 현장 내부 견학을 진행했다. 수원 인재원, 써밋갤러리 방문을 마지막으로 활동을 마무리했다.

대우건설 관계자는 “매년 행사를 진행할 때마다 부모님과 아이들 모두에게 특별한 추억을 선물할 수 있어 보람을 느낀다”며 “이번 행사를 통해 아이들에게는 건설업에 대한 이해와 자긍심을 높이는 소중한 시간이 되기를 바란다”고 전했다.