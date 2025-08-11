8월 29일부터 31일까지 오후 5시부터 즐기는 야간형 축제

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 노원구(구청장 오승록)가 화랑대 철도공원 일원에서 ‘2025 노원 수제맥주축제’를 개최한다.

올해로 3회째를 맞는 이번 축제는 8월 29일부터 8월 31일까지 3일간 열린다. 특히 올해는 무더위를 피해 오후 5시부터 즐기는 ‘야간형 축제’로 마련됐다.

축제는 크게 세 구역으로 나뉘어 각기 다른 콘셉트와 취향의 즐길 거리를 제공한다.

먼저 제1광장은 화랑대 축구장 일대에서 전국 33개 브루어리가 참여해 200종의 수제맥주를 선보인다. 32대의 푸드트럭이 배치되며 더위를 막을 대형 에어텐트, 취식존도 마련된다.

제2광장은 노원기차마을 스위스관 앞과 화랑대 철도공원 주차장 일대에 조성된다. 올해 새롭게 마련된 ‘세계 테마존’에서는 벨기에, 체코, 독일, 미국 등 7개국의 맥주는 물론 독일과 체코의 소시지, 스페인식 감자튀김, 헝가리의 랑고스 등 다양한 전통 음식을 한자리에서 맛볼 수 있다.

제3광장은 화랑대 철도공원의 중심부인 ‘Cafe 기차가 있는 풍경’ 일원에 조성된다. 올해는 지역의 책방과 작가들이 함께하는 <여름밤, 책과 이야기> 북토크가 열리는 ‘북맥존’이 새롭게 운영돼 책과 맥주를 함께 즐길 수 있다.

당일 축제 현장에서 주류를 구매하기 위해서는 성인 인증이 필요하다. 또한 탄소중립 실천을 위해 올해 축제에서는 생분해가 가능한 PLA컵을 사용하고 행사장 전 구역에 수거함을 설치한다.

오승록 노원구청장은 “맛과 문화, 공간의 즐거움이 어우러진 이번 축제에서 여름밤의 낭만을 만끽하시길 바란다”고 말했다.