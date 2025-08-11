주민센터 방문해야만 신청할 수 있었던 기존 방식, 통합 예약포털 통해 온라인 접수 시스템 구축 9월부터 평일 오전 9시 이전, 오후 18시 이후 및 정원 30명 이상 프로그램 대상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)는 ‘2024년 현장구청장실’에서 제안된 자치회관 프로그램 접수 방식 개선 방안을 반영, 주민 누구나 간편하게 신청할 수 있는 온라인 접수 서비스를 시범 운영하고 있다.

성북구는 현재 평일·주말을 구분하지 않고 250여 개의 자치회관 프로그램을 운영하고 있으나, 그동안 신청은 주민센터를 직접 방문해야만 가능해 불편이 컸다. 이에 구는 통합예약포털 온라인 접수 시스템을 구축, 주민들이 시간과 장소 제약 없이 PC나 스마트폰으로 프로그램을 실시간 확인·신청할 수 있도록 했다.

다만 자치회관 프로그램의 주 이용층이 디지털 취약계층인 노년층임을 감안, 온라인 접수는 단계적으로 도입한다. 오는 9월부터는 ▲평일 취약 시간대(오전 9시 이전·오후 6시 이후) 운영 프로그램 ▲정원 30명 이상 프로그램을 대상으로 우선 시행하고, 2026년부터는 각 동 수요에 따라 전체 프로그램으로 확대할 계획이다.

프로그램 모집 일정, 수강료, 강의 시간 등 세부 정보는 통합예약포털에서 확인할 수 있으며, 일부 프로그램은 선착순 마감될 수 있어 신속한 신청이 유리하다.

이승로 성북구청장은 “이번 온라인 접수 시행은 자치회관 프로그램 접근성을 높여 더 많은 주민이 활기차고 풍요로운 생활을 누리는 데 도움이 될 거라 기대한다”고 전했다.