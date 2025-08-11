[헤럴드경제=김보영 기자] 영업이 끝난 한 카페 앞에서 한 커플이 유사성행위를 하는 모습이 CCTV에 포착됐다는 사연이 전해졌다.

지난 8일 JTBC ‘사건반장’에는 경기도의 한 아파트 단지 내 상가에서 카페를 운영 중인 제보자 A씨의 사연이 공개됐다. A씨는 지난 1일 밤 영업을 마치고 퇴근한 지 약 40분 뒤 카페 CCTV 앱으로 ‘사람이 감지됐다’는 알림을 연달아 받았다고 전했다.

A씨는 손님이 찾아온 줄 알고 CCTV를 확인했으나 충격적인 장면을 목격했다. 10대 후반에서 20대 초반으로 보이는 남녀가 손을 꼭 잡고 카페 쪽으로 오더니 복도에 있는 소파에서 유사성행위를 한 것이다. 3분간의 음란행위 끝 두 사람은 가게를 떠나 상가 지하실 쪽으로 걸어간 것으로 전해졌다.

A씨는 “10~20대 추정 남녀가 복도에서 대놓고 유사성행위를 3분간 했다”라며 “문 연 점포도 있는데 너무 놀랐다”고 전했다. 그는 “너무 충격적인 일이라 주변에 말도 못 했다”며 “경찰에 신고해야 할지 고민 중이며 경각심을 주고자 제보했다”고 밝혔다.

사연을 접한 박지훈 변호사는 “공연하게 음란한 행위를 한 게 ‘공연음란죄’인데 옆에서 누군가 봤다고 하면 범죄가 성립할 여지가 있다. 하지만 (주변에 아무도 지나가지 않아서) 범죄가 성립되기는 어렵다”고 봤다.

네티즌들은 “아무한테도 피해 안 주지 않았느냐”, “저 정도는 그 시절 청춘이니 봐주자”, “애들이 나름대로 인적 없는 곳 찾아간 거 아닐까”, “혈기 왕성할 때다”, “모텔 가라”, “공공장소에서 저러는 게 맞나” 등 반응을 보였다.